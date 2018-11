Berlin: Zahl der Straftaten in Mitte deutlich gesunken

Kriminalität Zahl der Straftaten in Mitte deutlich gesunken

Berlin. Die Kriminalität im Bezirk Mitte ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Die Zahl der Straftaten im Bezirk sank 2017 von rund 105.500 auf etwa 88.700. Ein Rückgang von knapp 16 Prozent im Vergleich zu 2016. Dies geht aus der Antwort der Senatsinnenverwaltung auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Peter Trapp (CDU) hervor.

Besonders stark sank die Zahl der Taschendiebstähle um über 5000 Fälle mit 49 Prozent. Real entspricht das rund 5500 Fällen bezirksweit statt noch 10.800 im Jahr zuvor. Ebenfalls fanden Wohnungseinbrüche deutlich seltener statt. Ihre Zahl sank um 27 Prozent auf rund 950 Fälle. Auch Raubdelikte gingen um 15 Prozent auf nun noch 790 Fälle zurück. Die Zahl der Fahrraddiebstähle sowie der Kfz-Diebstähle und Autoeinbrüche sank jeweils um etwa 13 Prozent.

Anstieg bei Sexualdelikten und Drogenkriminalität

Jedoch legten auch manche Deliktsarten zu. Die Zahl der Sexualdelikte stieg um 33 Prozent auf 587. Hier dürfte die Ausweitung des Straftatbestands sowie das gestiegene gesellschaftliche Bewusstsein eine Rolle gespielt haben.

Auch die Drogenkriminalität in Mitte hat 2017 zugenommen. Straftaten im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln fanden 3826 Mal statt - 11 Prozent häufiger als im Jahr 2016.

Unterschiedliche Entwicklung in den Ortsteilen

Unterschiedlich entwickelten sich die Kriminalfälle in den einzelnen Ortsteilen des Bezirks. Leicht unter dem Durchschnitt lag Alt-Mitte mit einem Rückgang von insgesamt knapp 14 Prozent. Dort gab es mit 2386 Fällen 21 Prozent mehr Fahrgäste, die wegen Schwarzfahrens bestraft wurden. Die Zahl der Sexualdelikte verdoppelte sich fast. Um knapp 50 Prozent legte auch die Zahl der Drogenstraftaten zu.

Besonders stark ging die Kriminalität in den Ortsteilen Moabit und Wedding mit je etwa 21 Prozent zurück. In Moabit gab es knapp ein Drittel weniger verurteilte Schwarzfahrer als im Vorjahr. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ging um 43 Prozent auf 146 Fälle zurück. Im Wedding hingegen fällt besonders der starke Rückgang der Keller- und Dachbodeneinbrüche um 57 Prozent.

Deutlich mehr Straftaten in Tiergarten

Weniger froh stimmt ein Blick nach Tiergarten.Entgegen aller anderen Ortsteile in Mitte nahm die Zahl der erfassten Straftaten hier um satte 19 Prozent zu. Enorm ist unter anderem der Zuwachs bei den Keller- und Bodeneinbrüchen. Sie legten um fast 1100 Prozent auf 515 Straftaten zu. Auch gab es 2017 45 Prozent mehr Fahrraddiebstähle im Südwesten des Bezirks als im Jahr zuvor.

Um auf den Anstieg der Drogendelikte und Sexualstraftaten zu reagieren, sei der Streifendienst in Mitte personell verstärkt worden, teilte die Sabine Smentek (SPD), Staatssekretärin in der Senatsinnenverwaltung, in der Antwort mit. Im Hinblick auf die gestiegene Anzahl von Beförderungserschleichungen würden weiterhin gemeinsamen Streifen mit der BVG durchgeführt.

