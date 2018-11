Platzmangel im Klassenraum: Allegro-Grundschule fehlen Räume

Berlin. Für Katja Kaba hält der Ärger schon seit 2014 an. Seitdem hat die Allegro-Grundschule, auf die die Kinder der dreifachen Mutter gehen, mit Platzmangel zu kämpfen. Eigentlich sollte mit dem neuen Jahr endlich alles besser werden. Doch plötzlich steht auch das auf der Kippe.

Um Platz zu schaffen, kündigte im Oktober Schulstadtrat Carsten Spallek (CDU) zum Jahresende der dort ebenfalls untergebrachten Volkshochschule. Aber die Entscheidung hat das Bezirksamt nun zurück genommen. Eine schnelle Lösung des Problems ist damit weiter offen.

Allegro-Grundschule fehlen mehrere Räume

Die Allegro-Grundschule sitzt in einem großen Altbau aus gelbem Backstein an der Lützowstraße in Tiergarten. Seit langem ist in dem Gebäude neben der Schule auch eine Abteilung der Volkshochschule untergebracht. Nach dem Schulentwicklungsplan von 2014 musste die Schule weitere Räume abgeben. Dies sollte den damaligen Plänen zufolge reichen. Also zog eine Kita ins Erdgeschoss des Gebäudes. Zuvor sollte eigentlich die Volkshochschule ausziehen. Doch das geschah nicht. Auch die noch unter der vorherigen Schulstadträtin Sabine Smentek (SPD) versprochenen Umbauten, um den plötzlich zunehmenden Kinderzahlen gerecht zu werden, waren unter ihrem Nachfolger Spallek kein Thema mehr.

Seitdem ist es eng geworden in den Räumen der Allegro-Grundschule. „Jetzt sind viel mehr Kinder an der Schule“, sagt Gesamtelternvertreterin Kaba. „Doch wir warten immer noch auf den Umbau der Klassenräume.“ Viereinhalb Räume fehlten der Schule, sagt Kaba. Auch die bestehenden Raumgrößen seien nach dem, was der Schule laut den Vorgaben zustände, zu klein. Noch immer fehlen zwei Klassenräume ganz für das laufende Schuljahr. Neun Klassen der Ganztagsschule teilen sich nachmittags anderthalb Betreuungsräume.

Für Volkshochschule wird noch ein neuer Ort gesucht

Dabei deuteten die aktuellen Anmeldungen auf weiter steigende Schülerzahlen hin. Schulplatzmangel ist ein Problem, dass derzeit den ganzen Bezirk Mitte betrifft. Mit voller Wucht äußert es sich auch in Tiergarten. Tatsächlich fehlen im Einschulungsbereich der Allegro-Grundschule derzeit bereits 60 Schulplätze. In den nächsten Jahren wird diese Zahl laut aktuellem Schulentwicklungsplan noch deutlich steigen. „Allein die vielen Kinder in der Kita hier zeigen, dass in den nächsten Jahren mehr Schüler kommen“, sagt Kaba. Sie kann die Entscheidung des Bezirksamts, den Vertrag mit der Volkshochschule erst 2020 auslaufen zu lassen, daher nicht nachvollziehen.

Auf der anderen Seite des Platzproblems steht die Volkshochschule. Sie bietet im Gebäude Integrations- und Sprachkurse an. Doch auch für diese fehlt noch der künftige Ort. Hierfür war zuletzt das Bildungs- und Kulturzentrum in der Turmstraße im Gespräch, wo schon derzeit unter anderem die Volkshochschule untergebracht ist - und wo dann ebenfalls Einrichtungen den Platz räumen müssten.

Bürgermeister und Stadträte besuchen die Allegro-Grundschule

Um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen, besuchte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) gemeinsam mit Weiterbildungsstadträtin Sabine Weißler (grüne) und Schulstadtrat Carsten Spallek am Dienstag die Grundschule. Das Bezirksamt teilte am Mittwoch dazu mit, „die Forderungen der Schule und ihrer Eltern vor dem Hintergrund des gültigen Musterraumprogramms für eine gebundene Ganztagsschule sowie der Prognosen zur Entwicklung der Schülerzahl unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung zeitnah prüfen“.

In die Prüfung soll laut Bezirksamt auch der Raumbedarf einfließen, den das Bezirksamt für seine Integrationsprachkurse habe. Denn auch für diese gebe es eine gesetzliche Verpflichtung, hieß es in der Stellungnahme.

Kaba findet die neuerliche Hängepartie ärgerlich. „Wir sind frustriert“, sagt sie. Viele Eltern fühlten sich über den langen Zeitraum hingehalten und übergangen.“ Auf bessere Bedingungen hofft sie nun spätestes für ihr jüngstes Kind. In drei Jahren wird ihr jüngerer Sohn eingeschult. „Ich hoffe, dass das Problem bis dahin endlich erledigt ist.“

