Feuer in Mitte

Feuer in Mitte Tonne am Neptunbrunnen brennt wieder

Berlin. Die Tonne am Neptunbrunnen vor dem Roten Rathaus in Mitte brennt seit Mittwochnachmittag wieder. Mit dieser Aktion will der aus Kollegen und Unterstützern gegründete Verein BerlinBrennt e.V. erneut auf die Missstände bei der Berliner Feuerwehr aufmerksam machen.

Die brennende Tonne ist eine Aktion des Vereins BerlinBrennt e.V.

Foto: Thomas Peise

Gefordert werden laut Flyer unter anderem:

Reduzierung Fehleinsätze Erhöhung der Feuerwehr-Zulage Regelbeförderung Flexiblere Dienstpläne

Die Tonne soll noch bis voraussichtlich 22 Uhr brennen.

( BM )