Milieuschutzgebiet in Mitte: Neues Gebiet am Rosa-Luxemburgplatz geplant

Der Bezirk Mitte könnte am Rosa-Luxemburg-Platz ein weiteres Milieuschutzgebiet einrichten. Doch es gibt Kritik an dessen Abmessung.

Gegen Verdrängung Mitte soll Milieuschutzgebiet am Alex bekommen

Berlin. Im Kampf gegen steigende Mieten und Verdrängung könnte im Bezirk Mitte bald ein weiteres Milieuschutzgebiet entstehen. Dies legt ein vom Bezirk bestelltes Gutachten nahe. Das Plannungsbüro LPG hatte im Auftrag des Bezirks untersucht, ob sich ein Bereich im Ortsteil Mitte für die Einrichtung eines Milieuschutzgebietes eignen würde. Das Untersuchungsgebiet umfasste den Bereich zwischen der Bernauer und Torstraße im Norden, der Chausseestraße im Westen, der Dircksenstraße im Süden sowie der Karl-Liebknecht-Straße im Osten.

Für ein neues Milieuschutzgebiet empfehlen die Stadtplaner nun ein Gebiet um den Rosa-Luxemburg-Platz. Östlich und südlich wird es von der Karl-Liebknecht-Straße beziehungsweise der Dircksenstraße begrenzt. Im Norden endet der empfohlene Bereich an der Torstraße, im Westen an der Rosenthaler Straße.

Ohne Milieuschutz könnten viele Mieter verdrängt werden

In diesem Gebiet erkannten die Stadtplaner von LPG noch bei recht vielen Mietwohnungen die Gefahr, dass sie modernisiert oder in Eigentumswohnungen umgewandelt werden könnten. Dies würde für die Mieter meist hohe Mietsprünge bedeuten, erläuterte LPG-Geschäftsführer Roland Schröder bei der Vorstellung im Stadtentwicklungsusschuss.

Der Bereich zeichne sich zudem durch eine vielfältige Mischung der Haushalte auf. Auffallend sei demnach eine vergleichsweise hohe Wohndauer der Mieter, denn etwa die Hälfte lebte schon seit über zehn Jahren in der Gegend. Aus dieser Gemengelage ergebe sich ein hohes Verdrängungspotential im Kiez um die Volksbühne. „Es wäre wichtig, das Gebiet vor Umwandlung zu schützen“, folgerte Schröder daher.

Linke will größeres Gebiet unter Milieuschutz stellen

Den Bezirksverordneten ging diese Empfehlung zum Teil nicht weit genug. Die stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Linken-Fraktion in Mitte, Katharina Mayer etwa plädierte dafür, den gesamten untersuchten Bereich in das künftige Milieuschutzgebiet einzufassen.

Zwischen Oranienstraße und Brunnenstraße lägen die Durchschnittseinkommen zwar höher als in der Gegend westlich des Alexanderplatzes, aber auch dort gäbe es Bestandsmieter, die vom Milieuschutz profitieren würden. „Verdrängungsprozesse beschränken sich in Berlin schon lange nicht mehr nur auf Menschen mit geringem Einkommen“, sagte Mayer. Dabei müssten auch Menschen mit mittlerem Einkommen bereits einen erheblichen Teil ihres Geldes für die Miete aufbringen, so die Linken-Verordnete.

Stadtplaner: Milieuschutzgebiet muss rechtssicher sein

Stadtplaner Schröder entgegnete, dass die Festsetzung eines Milieuschutzgebietes rechtssicher sein müsse. Dazu gehöre die Einhaltung bestimmter Kriterien für den geschützten Bereich. Sonst könnten aus der Einstufung als Milieuschutzgebiet entstehende Beschränkungen und Auflagen von Hausbesitzern vor Gericht angefochten werden.

Angenommen wird daher, dass das Bezirksamt bei der Festsetzung des Milieuschutzgebiets dem empfohlenen Gebiet folgt. Es wäre damit das aktuell elfte Milieuschutzgebiet im Bezirk. Erst mitte Oktober hatte die Bezirksverordnetenversammlung drei neue Milieuschutzgebiete beschlossen. Bei den Gebieten handelte es sich um den Bereich „Tiergarten-Süd“ zwischen Landwehrkanal und Kurfürstenstraße, den Abschnitt zwischen der Paul- und Thomasiusstraße in Moabit, sowie das Gebiet um die Soldiner Straße zwischen Drontheimer Straße und Grüntaler Straße in Gesundbrunnen.

Daneben fallen die Bereiche Birkenstraße und Waldstraße in Moabit unter die im Fachjargong „soziale Erhaltungsverordnung“ genannte Regelung. Im Wedding zählen zu den Milieuschutzgebieten die Gegenden um die Kattegatstraße, den Leopoldplatz, die Reinickendorfer Straße, die Seestraße sowie den Sparrplatz.

