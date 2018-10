Hans-Reiner Schröder ist immer in Bewegung

Berlin. Es nieselt. Nicht die besten Voraussetzungen für einen schönen Spaziergang. „Macht nichts“, sagt Hans-Reiner Schröder. Er steht schon mit dem Fotografen auf dem Bebelplatz in Mitte und lässt Fotos von sich machen. Dass er das gewohnt ist, merkt man sofort. Schröder lächelt, stellt sich so hin, wie man das soll. „Ich habe einen Schirm dabei“, sagt er. Natürlich mit bayerischem Zungenschlag, denn dass er aus Bayern kommt, das hört man. Auch noch nach zwölf Jahren in Berlin.

Wir wollen an diesem Tag durch Mitte laufen, so hat es sich Schröder, der Direktor von BMW Berlin, gewünscht. Denn hier gibt es jede Menge Punkte, die für ihn, für seinen beruflichen Weg, für das kulturelle und sportliche Engagement des Autokonzerns in Berlin so wichtig sind. Wie die Staatsoper Unter den Linden, wo BMW seit vielen Jahren als Sponsor auftritt. Hier, auf dem Bebelplatz, findet die Staatsoper für alle statt, eine Idee, die Schröder, als er damals nach Berlin kam, aus München mitbrachte und gemeinsam mit der Staatsoper umsetzte.

Doch der Reihe nach. Schröder wurde 1956 in München geboren, wuchs mit einer sechs Jahre jüngeren Schwester auf. Die Eltern – der Vater Beamter und Leiter der Elektrizitätswerke München, die Mutter Lehrerin – haben ihn geprägt. „Ich bin ziemlich gut aufgewachsen“, sagt Schröder. Und: „Die Eltern haben fleißig gespart und konnten sich ein großes Grundstück mit einem großen Garten kaufen“, erzählt der heute 62-jährige Schröder. Seine Schwester und er haben das Grundstück später geteilt und dort ihre Häuser gebaut. Heute pendelt Schröder zwischen Berlin und München, denn seine Ehefrau ist mit der Tochter nach Bayern zurückgekehrt, als für die Kleine die Schulzeit begann. Drei Jahre ist das inzwischen her.

Hans-Reiner Schröder mit Christine Richter, Chefredakteurin der Berliner Morgenpost

Foto: Carsten Koall

München, das ist für Schröder Heimat – und eigentlich, so erinnert er sich, konnte er sich nie vorstellen, dort wegzugehen. Er ging dort zur Schule, machte sein Abitur, begann mit dem Studium der Betriebswirtschaftslehre. Was hat ihn an diesem Studium gereizt? „Ich wollte eigentlich wie meine Mutter oder meine Cousins Lehrer werden, aber schon als Schüler habe ich gemerkt, dass mir das Verkaufen Spaß macht“, sagt Schröder. Denn neben der Schule jobbte er in einem Sportgeschäft. Seine Eltern hatten ihm auch eine Lebensregel mitgegeben: „Du kannst alles haben, aber die Hälfte musst du selbst bezahlen.“ Als Schröder im Alter von 15 Jahren ein Moped haben wollte, musste Geld her.

Der Job im Sportgeschäft gab ein bisschen seinen späteren Berufsweg vor. Erst musste Schröder Skistöcke montieren, dann entdeckte der Chef, „dass ich verkäuferisch nicht unbegabt bin“, erzählt er bei unserem Spaziergang Unter den Linden entlang. Der Regen bleibt aus, wir laufen auf dem breiten Fußweg, überqueren die Friedrichstraße und staunen einmal mehr, wie viele Menschen, wie viele Touristen hier unterwegs sind.

Im München wurde der junge Schröder damals „in den Verkauf gesteckt“. Freitags und sonnabends war er im Laden, zehn Jahre lang arbeitete er als Verkäufer. „Das war eine schöne Zeit, ich durfte auch schon mal Startnummern für Skirennen aus Italien abholen“, erzählt er lachend. Weil Provisionen gezahlt wurden, verdiente er ganz gut. „Erst mit den Skiern, später mit den Surfbrettern. Da war die Provision viel höher.“ Schröder strahlt – man merkt ihm an, dass er das alles mag. Das Verkaufen, die Arbeit, andere Menschen. An Selbstbewusstsein mangelt es ihm auch nicht. „Ich bin immer gerne mit Menschen umgegangen“, sagt Schröder an diesem Nachmittag noch mehrmals. Wahrscheinlich, weil es stimmt.

Das Studium in München zog sich ein bisschen hin („Ich war nicht der ­fleißigste Student, ich habe mich immer so durchgewurschtelt“), nach sechs Jahren war es dann geschafft. Auf das Autogeschäft kam Schröder ganz klassisch – durch den Vertreter, der seinen Vater bei Mercedes Benz betreute. „,Das wäre doch was für Sie‘, hat der gesagt“, erzählt Schröder. Der Mann sollte recht behalten.

Aus München wollte Schröder damals nicht weg: „Ich bin schon ein bodenständiger Mensch.“ Also begann er nach dem Studium am 1. Januar 1982 als Nachwuchsverkäufer bei Mercedes Benz. Doch weil es im Sportgeschäft ein bisschen lockerer zugegangen war, weil der Autokonzern „damals ein etwas konservativer Verein war und es für mich zu steif zuging“, so Schröder im Rückblick, wechselte er schon bald zu BMW. Einem Arbeitgeber, dem er bis heute die Treue hält. Die Zahlen und Daten hat er auch noch im Kopf: „Ich war damals der jüngste Filialleiter in München.“

Einsatz in Nürnberg für die Lobby für Kinder

In Bayern sammelte Schröder zunächst Erfahrungen in München, 1996 wechselte er nach Nürnberg. Dort setzte er seine Karriere rasch fort: Er wurde zunächst Verkaufsleiter in der Niederlassung, ein Jahr später dann Niederlassungsleiter. Und er engagierte sich mit der Automarke auf ganz vielen Feldern in Nürnberg, wie man es von einem Autoverkäufer wohl so nicht erwartet. Er unterstützte den Verein „Lobby für Kinder“, der 1998 als gemeinnütziger Verein eingetragen wurde. Als Initiative existiert die Lobby schon seit 1989 – gegründet von dem Filmregisseur Michael Pfleghar und der Nürnbergerin Ursula Pfeiffer. Alle Mitglieder arbeiten bis heute ausschließlich ehrenamtlich und kommen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten. „Dagmar Wöhrl, Günther Beckstein“, zählt Schröder auf, „die machten alle mit.“ Er selbst engagierte sich als Präsident im Marketing-Club in Nürnberg, auch in der Vollversammlung der dortigen Industrie- und Handelskammer war er tätig. „Für das soziale Engagement habe ich dann auch das Bundesverdienstkreuz bekommen, von Bundespräsident Horst Köhler“, sagt Schröder – und man merkt ihm wieder an, dass er stolz darauf ist. „Und es ist für mich eine Verpflichtung, mich weiterhin sozial zu engagieren“, betont Schröder.

Wie war das als Münchner in Nürnberg? „Ich war anfangs ein Exot“, erinnert er sich lachend. „Ich habe den Münchner Flair nach Nürnberg geholt, das hat die bodenständigen Franken anfangs irritiert.“ In dieser Zeit lernte er auch den Filmregisseur Joseph Vilsmaier kennen, mit dem ihn heute „eine innige Freundschaft“ verbindet. Und damals legte Schröder den Grundstein für all die Arbeit, die ihn später dann in Berlin so kenn- und auszeichnet. Durch Vilsmaier trifft er viele Schauspieler wie Katja Riemann oder Heino Ferch, unterstützte mit BMW unzählige Veranstaltungen, reiste mit Vilsmaier zur Premiere des Films „Comedian Harmonists“ nach Berlin („Ins Adlon!“) und baute sein Prominenten-Netzwerk deutschlandweit immer weiter aus. Nicht aus persönlichen oder privaten Gründen: „Es ging und geht immer darum, die Marke BMW zu platzieren.“

Dass dies funktioniert, erkennt auch BMW an. „Sie haben damals gesagt: ,Herr Schröder, Sie sind wahnsinnig gut vernetzt, Sie können gut mit Leuten umgehen, egal auf welcher Ebene, Sie müssen nach Berlin‘.“ Und so wurde 2006 entschieden, dass Schröder nach zehn Jahren Nürnberg nicht nach München zurückkehren soll („Das war eigentlich mein Wunsch“), sondern dass es für ihn und seine Ehefrau nach Berlin gehen soll. Zwölf Jahre ist das nun her. In Nürnberg war Schröder schon bekannt gewesen, in Berlin ist er, im positiven Sinn, „bekannt wie ein bunter Hund“. Stört ihn das, wenn man das sagt? „Nein, ich mache ja auch wirklich viel“, sagt er lachend.

Anfangs, als er nach Berlin gekommen ist, habe er fünf Einladungen gehabt, erinnert sich der Manager. Bald, in seiner Zeit als BMW-Chef in Berlin, sind es wesentlich mehr pro Jahr geworden. Schröder ist viel unterwegs in der Stadt. Als Niederlassungsleiter war er für alle vier Filialen in Berlin verantwortlich, auch für den Neubau des Hauptsitzes. Schröder organisierte den Kauf des Grundstücks am Kaiserdamm, wo sich heute die BMW-Zentrale in Berlin befindet. „Ich bin immer gut in der Stadt behandelt worden“, sagt Schröder. Ärger mit dem Bezirk oder dem Senat? „Nein, bei mir nicht, wir sind gut unterstützt worden.“ BMW investierte knapp 65 Millionen Euro, bei dem Großprojekt wird der Budget- und der Zeitrahmen eingehalten. „So geht es auch“, sagt Schröder und muss dann selbst lachen, denn natürlich freut sich mit Blick auf die BER-Misere jeder, wenn in Berlin ein Bauprojekt klappt.

Staatsoper für alle auf dem Bebelplatz in Mitte

Der umtriebige Manager erzählt dann gerne, was er in seiner Zeit als BMW-Direktor so alles auf die Beine gestellt hat. Was so viel heißt, dass der Autokonzern die Veranstaltungen als Sponsor mitfinanziert. Wie die Staatsoper für alle auf dem Bebelplatz, das Divan Orchester, dirigiert von Daniel Barenboim, in der Waldbühne, den Marathon. Auch Veranstaltungen der Funke Mediengruppe und der Berliner Morgenpost unterstützt der Konzern – wie die Verleihung der Goldenen Kamera, den Morgenpost-Empfang oder den neu gegründeten YouTube Award.

„Es macht mir wahnsinnig viel Spaß“, sagt Schröder, während wir im Hotel Adlon unseren Kaffee trinken. Hier hat er damals, nach seiner Ankunft in Berlin, ein Jahr lang gewohnt, bevor er mit seiner Ehefrau nach Seddin gezogen ist. Inzwischen ist er meist nur noch die Woche über in Berlin, am Freitagabend geht es nach München und sonntagabends wieder zurück.

Eigentlich müsste Schröder nicht mehr arbeiten. Bei BMW ist für führende Manager mit 60 Jahren Schluss. „Doch solange man mich arbeiten lässt, habe ich einen Megajob“, sagt Schröder. Seine Position nennt sich Direktor BMW Berlin, für das operative Geschäft ist er nicht mehr zuständig. Und er ist Markenbotschafter Deutschland, macht also den Job, den er so gut beherrscht. Schröder kennt viele Menschen in Berlin, auch auf Bundesebene. Er erzählt gerne von seinen Treffen mit Botschaftern, mit Parteivorsitzenden und Unternehmern, von „tollen Events“ oder dem BMW-Weihnachtsfest, bei dem die Schauspieler Iris Berben und Axel Milberg Weihnachtsgeschichten vorlesen und zu dem jedes Jahr viele Prominente kommen. „Wenn ich das nicht mehr hätte, das würde ich schon vermissen“, gibt Schröder ehrlich zu.

Und was sagt er zur Diesel-Affäre? „Ganz schlimm“, antwortet er spontan. Und: „Gott sei Dank sind wir nicht dabei.“ Schröder fährt selbst viel Auto – auch die Wochenendstrecken nach München und zurück. Der Manager ist überzeugt, dass man in den nächsten Jahren nicht ohne Diesel auskommen wird, die Zukunft des Autos liegt bei ihm aber in der E-Mobility und im autonomen Fahren. Aber da müsse noch viel getan werden, viele Fragen seien noch unbeantwortet. Wo sollen die Menschen die E-Autos aufladen? Wann werden genügend Ladestationen in Deutschland aufgestellt sein? „Das dauert noch ein paar Jahre, aber das wird so kommen“, ist Schröder überzeugt. Er freut sich darauf.

