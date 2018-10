Kontrollen fehlen: Kutschpferde trotz Hitze eingesetzt

Berlin. Sie gelten als umstrittenste Touristenattraktion der Hauptstadt, sind besonders Tierschützern ein Dorn im Auge: Immer wieder diskutiert die Berliner Politik über ein Verbot der Pferdekutschen am Brandenburger Tor. Zuletzt ist ein entsprechendes Vorhaben im April gerichtlich gescheitert. Jetzt aber gibt es neuen Ärger um die Kutschen. Im Fokus: die Tierärzte vom Veterinäramt im Bezirk Mitte.

Eine Senatsantwort auf eine parlamentarische Anfrage des Grünen-Abgeordneten Stefan Taschner ergab, dass das Bezirksamt in den heißen Monaten des diesjährigen Supersommers kaum Kontrollen am Brandenburger Tor durchgeführt hat, um das Wohl der Tiere zu überprüfen. Lediglich fünfmal rückten die Veterinäre in den Monaten Juni, Juli, August und September aus – und das, obwohl im August über mehrere Wochen fast täglich bis zu 37 Grad Celsius im Schatten gemessen wurden.

Eigentlich soll es an solchen Tagen für die Pferde hitzefrei geben, das hat die Senatsverwaltung für Justiz dem Bezirk bereits im Frühjahr mit einer entsprechenden Bitte um Umsetzung übermittelt. Das Veterinäramt möge demnach bei Temperaturen oberhalb von 30 Grad Celsius die Kutschfahrer des Platzes verweisen.

Temperaturen werden vor Ort nicht erfasst

Das aber hat es laut der Senatsantwort zu keinem Zeitpunkt gegeben: „Das Hitzefrei-Gebot musste laut Mitteilung des Bezirksamt Mitte bisher nicht angewendet werden, da die Kutschbetriebe bei hohen Temperaturen die Arbeitszeit verkürzen und diese in die Abendstunden verlegen.“ Wie aber will das Bezirksamt das eigentlich wissen, wenn es kaum Kontrollen gab? Für Tierschutzpolitiker Stefan Taschner erschließt sich das nicht. „Es kann nicht sein, dass die Tierärzte des Bezirks so selten vor Ort sind“, sagt er. „Die Tiere leiden unter hohen Temperaturen, und das nicht nur, wenn sie in der prallen Sonne stehen. Theoretisch hätte es über Wochen hitzefrei geben müssen.“ Ihn ärgert auch, dass die Tierärzte die Temperatur am Brandenburger Tor gar nicht messen.

Laut Justizverwaltung hat das Veterinäramt zwar täglich dokumentiert, wie heiß es ist – dabei aber Temperaturen festgehalten, die das Institut für Meteorologie der Freien Universität in Dahlem gemessen hat. Und zwar um 10 Uhr morgens. Taschner sagt: „Das halte ich für völlig verfehlt.“ Um diese Uhrzeit sei der Höchststand längst nicht erreicht, zudem sei es in der Innenstadt viel wärmer, die Pflastersteine am Brandenburger Tor strahlten deutlich mehr Wärme ab. „Richtig wäre eigentlich, die Temperatur am Körper der Pferde zu messen“, so der Abgeordnete. „Zumindest aber bräuchte es ein fest installiertes Thermometer vor Ort, das verlässliche Daten liefert.“

Tierschützer wollen Temperaturen dokumentieren

In diesem Punkt erhält Taschner Unterstützung von Diana Plange, Berlins Landestierschutzbeauftragter. Sie plädiert seit Langem für eine solche Messstelle. Der Senat jedoch hat „Zweifel, ob eine solche Installation tatsächlich notwendig ist“, um die Kutschfahrer auf ihre Sorgfaltspflicht für die Tiere hinzuweisen, wie es in der Antwort heißt. Plange schlägt deshalb einen anderen Weg vor. „Wenn weder Bezirk noch Senat ein solches Thermometer aufstellen wollen, könnte ja eine Tierschutzorganisation eines installieren“, sagt sie. Letztlich gehe es nur darum, gerichtsfest zu dokumentieren, wie heiß es, das ginge etwa, indem man das Thermometer vor Ort fotografiere.

Hauptproblem ist dem Vernehmen nach die dünne Personaldecke im Veterinäramt. Die Ärzte müssen sich auch um eine Vielzahl anderer Dinge kümmern, etwa um Lebensmittelkontrollen und die Hygieneaufsicht von Restaurants und Bars, von denen es gerade in Mitte sehr viele gibt.

Um den Bezirk in der Zukunft zu Kontrollen zu verpflichten, wird seit Monaten an einer Neufassung der Leitlinien für Pferdefuhrwerksbetriebe gearbeitet, in denen schon jetzt die Pausenzeiten für die Tiere geregelt sind. Kern der Neuerung ist, dass das Hitzefrei-Gebot nicht länger als Bitte, sondern künftig als Verpflichtung gelten soll, zurzeit befindet sich die neue Regelung aber noch in der Endabstimmung.

Bezirk: Ohne Rechtsgrundlage sind Verweise schwierig

Darauf beruft sich auch Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne). Platzverweise seien ob der unsicheren Rechtslage aktuell schwierig, sagt er. „Solange die Leitlinie noch nicht festgeschrieben ist, können unsere Mitarbeiter das Hitzefrei-Gebot nicht rechtskräftig umsetzen“, sagt er auf Anfrage der Morgenpost. „Sobald die neue Regelung gilt, werden wir das aber tun.“ Die neue Leitlinie soll bis nächstes Jahr im Sommer stehen.

Mittels einer straßenverkehrsrechtlichen Anordnung hatte der Bezirk Anfang des Jahres verboten, dass die Kutschen den Pariser Platz befahren dürfen, dafür sogar entsprechende Schilder aufgestellt. Ein Kutschbetreiber wehrte sich dagegen vor Gericht. Im April gab das Verwaltungsgericht dem Kläger recht, das Verbot wurde aufgehoben, sodass die Kutschen den Pariser Platz wieder ansteuern dürfen.

