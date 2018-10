Mitte führt Beschwerdestelle im Jobcenter ein

Berlin. Für Arbeitssuchende in Mitte, die Probleme mit dem Jobcenter haben, gibt es nun ein neues Angebot. Der Bezirk Mitte schafft eine Ombudsstelle im Jobcenter Berlin-Mitte. Damit gibt es für Arbeitssuchende im Bezirk erstmals eine unabhängige Beschwerde- und Schlichtungsstelle, an die sie sich bei Konflikten wenden können.

"Die Ombudsstelle soll als eine unabhängige Anlaufstelle alle Menschen unterstützen, die vom Jobcenter Berlin-Mitte betreut werden und Anregungen, Fragen sowie Beschwerden haben, die sie mit dem Jobcenter Berlin Mitte nicht klären können", teilte Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel am Dienstag mit.

Als Ombudsperson stehe den Betroffenen eine neutrale Ansprechpartnerin vermittelnd und schlichtend zur Seite. Sie sei dabei an keine Weisungen gebunden, so von Dassel. Die Ombudsperson verfahre unbürokratisch und unparteiisch und versuche in Konfliktfällen eine Lösung ohne langwierige, belastende rechtliche Auseinandersetzungen zu finden, sagte der Bezirksbürgermeister.

Von Dassel wollte Ombudsstelle schon vor Jahren schaffen

Die Ombudsstelle wird zunächst für eine Probephase von 6 Monaten immer dienstags von 9:00 bis 12:30 Uhr und nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter Tel.: 0152 22585032 oder E-Mail: ombudsstelle.jcbm@gmx.de am Standort Wedding in der Müllerstraße 16 ihre Sprechzeit anbieten. Die Beratung sei vertraulich, kostenfrei und der Kontakt zum Jobcenter erfolge nur mit dem persönlichen Einverständnis der Rat oder Hilfe suchenden Personen.

Eine vergleichbare Stelle gibt es bereits in den Bezirken Frierichshain-Kreuzberg und seit kurzem in Charlottenburg-Wilmersdorf. Bezirksbürgermeister von Dassel wollte die Ombudsstelle bereits 2015 zu seiner Zeit als Sozialstadtrat einführen, scheiterte damals jedoch an der Zählgemeinschaft aus SPD und CDU, die die Finanzierung von 20.000 Euro pro Jahr ablehnten.

