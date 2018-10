Berlin-Mitte: Teile des Berliner Doms werden verkauft

Berlin. Für Gläubige und historisch Interessierte ergibt sich am Mittwoch eine besondere Gelegenheit. Sie können ein Stück Berliner Geschichte erwerben. Nein, keine kleinen Betonkrümel, die angeblich mal zur Berliner Mauer gehörten. Angeboten werden Teile des Berliner Doms. Die Domgemeinde verkauft Säulen der Balustrade, Baluster genannt, die bis vor wenigen Monaten zur Außenanlage der Kirche gehörten.

Die bis zu 80 Kilogramm schweren Steine waren Teil der Balustrade entlang des Spreeuferwegs auf der Rückseite des Doms. Die Stücke wurden in der Wiederaufbauphase des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Doms ab 1975 installiert. Anfang des Jahres mussten viele der teils stark beschädigten Baluster jedoch bereits ersetzt werden.

Ausgemusterte Sandstein-Baluster des Berliner Doms werden am Mittwoch, 24. Oktober verkauft

Foto: Gregor Fischer / dpa

Das Problem: Die Domsanierer verwendeten in den Siebzigern einen schlesischen Cottaer Sandstein. „Dieser zieht durch Toneinschlüsse viel Wasser ein“, sagte Domgemeinde-Sprecherin Svenja Pelzel. Im Winter seien die Steine dann aufgeplatzt. Die wassernahe Lage an der Spree eignete sich daher nicht für das Material, weshalb sie durch einen anderen Sandstein ersetzt wurden.

Die Steine kosten zwischen fünfzig und hundert Euro

Die 100 ausgemusterten Baluster lagern nun auf dem Bauhof des Berliner Doms zwischen Kirche und Alter Nationalgalerie – und warten auf ihren Verkauf. „Wir dachten uns, es wäre doch schade, die Steine wegzuschmeißen“, sagte Pelzel. Also entschied man sich zu dem ungewöhnlichen Sonderangebot. Am Mittwoch, 24. Oktober bietet die Domgemeinde die Baluster zwischen 16 und 18 Uhr am Dom an.

Je nachdem, wie gut sie erhalten sind, kosten die Sandsteine zwischen fünfzig und hundert Euro. „Das ist schon ein Schnäppchen“, findet Pelzel. So eine Aktion habe die Domgemeinde noch nie gemacht. So schnell würde es auch nicht wieder dazu kommen. „Man sollte rechtzeitig da sein, sonst sind sie wahrscheinlich weg“, schätzt die Sprecherin der Domgemeinde. Angst, dass die Steine im Winter im Garten aufplatzen, müsse man nicht haben. Dies passiere nur in Wassernähe. Zur Not solle man sie einpacken.

Domgemeinde wünscht sich Fotos der Dom-Stücke am neuen Standort

Jeder Käufer darf maximal vier Baluster erwerben. Bedingung ist, die gekauften Sandsteine sofort abzutransportieren. Sie später abzuholen sei nicht möglich. Auch gelte das Prinzip: Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Die Einnahmen aus dem Verkauf kommen dem Haushalt des Berliner Doms zu Gute. Dort könne man das zusätzliche Geld gut gebrauchen, meint Pelzel. Bei einem Gesamtetat von rund sechs Millionen Euro würden jährlich etwa eine Million Euro für die Instandhaltung des Doms ausgegeben

Dies sei aber nicht der Anlass der Verkaufsaktion gewesen. „Wir fanden es einfach eine schöne Vorstellung, dass der Dom dann überall in Berlin steht“, sagte Pelzel. Freuen würde sich die Domgemeinde daher über Schnappschüsse der neuen Dom-Stück-Besitzer. Sie sollen anschließend im Gemeindebrief veröffentlicht werden.

