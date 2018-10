Notfallversorgung: Neue Beratungsstelle für Nichtversicherte

In einer neuen Anlaufstelle helfen Mitarbeiter der Stadtmission Nichtversicherten bei der Rückkehr in die Krankenkassen.

Berlin. Gerade für Selbstständige und Rentner mit geringen Bezügen kann es ganz schnell gehen: Brechen Aufträge weg, fehlen regelmäßige Einnahmen, bleibt am Ende des Monats kein Geld mehr, um den Beitrag der, meist privaten, Krankenkasse zu bezahlen. Es droht der Verlust des regulären Versicherungsschutzes. Schätzungen zufolge leben in Berlin rund 60.000 Menschen, die keine herkömmliche Krankenversicherung besitzen, zum Teil nur eine Notfallversorgung in Anspruch nehmen können. Neben den Selbstständigen, die die größte Gruppe bilden, zählen auch viele Bürger aus dem EU-Ausland dazu, betroffen sind auch Flüchtlinge.

Für sie gibt es nun eine neue Anlaufstelle bei der Berliner Stadtmission, die sogenannte Clearingstelle für Menschen mit ungeklärtem Versicherungsstatus. Von Sozialarbeitern und Juristen erhalten Betroffene dort eine kostenfreie Beratung. Ziel ist es, möglichst viele Menschen die Rückkehr in eine Krankenkasse zu ermöglichen. „Es gibt gesetzliche Spielräume“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) am Montag bei der offiziellen Eröffnung des Büros, das in einem Blechcontainer an der Lehrter Straße 68, nahe dem Berliner Hauptbahnhof untergebracht ist. „Schulden bei den Versicherungen können entweder gestundet oder auch erlassen werden. Viele Menschen wissen das gar nicht. Denen wollen wir mit dem neuen Angebot der Stadtmission helfen.“ Der Senatsverwaltung zufolge sind bis zu 25 Prozent der aktuell nicht Versicherten versicherbar.

1,5 Millionen Euro werden investiert

Der Senat investiert in diesem und im kommenden Jahr 1,5 Millionen Euro in das Projekt. Davon zahlt die Stadtmission einerseits ihre Personalkosten. Derzeit sind drei Mitarbeiter mit der Beratung und Koordination betraut, weitere sollen folgen. Etwa die Hälfte der Summe soll andererseits den Grundstock für einen Notfallfonds bilden, der 2019 eingerichtet wird.

Mit diesem Geld soll die Clearingstelle anonyme Krankenscheine ausstellen können, um Menschen, die lediglich über eine Notfallversorgung verfügen, auch zur anschließenden Nachbehandlung ins Krankenhaus schicken zu können. Das ist vor allem für EU-Ausländer und Geflüchtete notwendig, die akute Gesundheitsprobleme haben. Die Beratungsstelle hat die Arbeit bereits im September aufgenommen. Bislang habe man 32 Fälle bearbeitet, sagte Sozialarbeiterin Carolin Ochs: „Die meisten, die zu uns kommen, sind deutsche Rentner.“