Berlin: Posse um gesperrte Straße in Wedding geht weiter

Berlin. Einmal quer über die Straße laufen die Holzzäune und Absperrungen. Sie machen Autos jedes Durchkommen auf der Burgsdorfstraße in Wedding unmöglich. Die Straße ist kurz vor der Einmündung in die Müllerstraße gesperrt. Für die Anwohner ist das mittlerweile ein gewohnter Anblick. So geht es nun schon ein ganzes Jahr. Und in absehbarer Zeit wird sich daran auch nichts ändern.

Vor ziemlich genau einem Jahr hatte das Bezirksamt Mitte die Burgsdorfstraße direkt neben dem Prime Time Theater und der Zentrale der Berliner SPD gesperrt. Lediglich über eine Bürgersteigseite kommen Passanten seitdem noch an der Sperrung vorbei. Schuld an der Situation hat das auf diese Weise abgesperrte Gebäude in der Burgsdorfstraße 1. Das seit über zehn Jahren leer stehende Haus ist in einem miserablen Zustand. Die Fenster sind kaputt, das Dach offen. Mehrere Etagendecken sind bereits eingestürzt. Eine „Schrottimmobilie“ nennt das Bezirksamt das Haus offiziell. Es ist „akut einsturzgefährdet“, heißt es in einem Gutachten.

Um Fußgänger vor herabstürzenden Teilen zu schützen, sperrte der Bezirk deshalb 2015 zunächst den Gehweg vor dem Haus, seit einem Jahr nun ist die Straße auch für Autos in beiden Fahrtrichtungen dicht. Parallel dazu vollzog sich der Streit zwischen Bezirk und Eigentümerin. Da die Besitzerin das Haus trotz mehrmaliger Aufforderung durch den Bezirk nicht sanieren wollte, ordnete der Bezirk den Abriss an. Dagegen hatte die Hauseignerin vor dem Verwaltungsgericht geklagt, der Rechtsstreit endete im März mit einem Vergleich. Die Eigentümerin verpflichtete sich, das Gebäude nun doch instand zu setzen. Sollte sie damit innerhalb von neun Monaten nicht beginnen, kann der Bezirk das Gebäude doch abreißen.

„Die Eigentümerin hat angekündigt, die Mängel zu beseitigen“, teilte Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD) mit. „Sie hat damit auch begonnen.“ Tatsächlich ist vor dem Gebäude mittlerweile ein Stützgerüst aufgestellt. Langsam kommt also Bewegung in die Angelegenheit. Doch bis vom Haus keine akute Gefahr mehr ausgeht, wird es noch dauern. Wie die plötzlich aktiv gewordene Eigentümerin dem Bezirk mitteilte, hätte eine Prüfung ergeben, dass es nicht möglich sei, das Dach neu zu decken, sagte Gothe. Stattdessen müsse ein komplett neuer Dachstuhl gebaut werden.

Fehlende Parkplätze und weniger Kunden

Autos können somit noch immer nicht durch die Burgsdorfstraße fahren. Wann die Sperrung endlich aufgehoben werden kann? „Zurzeit ist das nicht abzusehen“, sagte Gothe. Betroffen sind davon die Anwohner. „Der Einfluss auf uns ist ganz schön heftig“, sagte die Verkäuferin eines schräg gegenüber der Schrottimmobilie gelegenen Backshops. Es fehlten die Parkplätze, auch kämen weniger Kunden, die die Straße früher auf dem Weg zur Arbeit genutzt hätten. „Das ist auch kein schöner Anblick“, sagt sie. Er wird die Nachbarschaft noch länger plagen.

