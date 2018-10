Neues Zuhause für Schauspielhochschule Ernst Busch

Die Berliner Schauspielhochschule Ernst Busch bezieht ihr neues Domizil an der Zinnowitzer Straße in Mitte.

Berlin. Noch immer sieht es nach Baustelle aus. Nur über auf den Sand gelegte Baubohlen erreicht man den Eingang des neuen Gebäudes der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Mitte. Holger Zebu Kluth ist trotzdem zufrieden. „Nach der Arbeit der vergangenen Wochen haben wir jetzt Grund zum Feiern“, sagt der Rektor der Hochschule.

Tatsächlich wirkt es wie ein Happy End. Die „Ernst Busch“ und ihre Studenten kommen nach vielen Jahren dort an, wohin sie so lange wollten. In der kommenden Woche eröffnet die Hochschule offiziell ihr neues Gebäude an der Zinnowitzer Straße in Mitte. Dort werden sich die vier derzeit über den Stadtraum verteilten Abteilungen für Schauspiel, Regie, Choreografie und Puppenspielkunst erstmals an einem Standort befinden. Gleichzeitig zieht der bisher in Oberschöneweide abseits gelegene Hauptcampus für Schauspiel nun ins Stadtzentrum.

Bis dahin war es ein weiter Weg. Pläne, die Theaterhochschule in einem Gebäude zu konzentrieren, gibt seit den 90er-Jahren. 2009 wurde entschieden, die ehemaligen Opernwerkstätten an der Zinnowitzer Straße zum gemeinsamen Standort der Hochschule umzubauen. Drei Jahre später drohte die Idee jedoch zu scheitern. Die Kosten für den Neubau überstiegen den festgelegten Finanzierungsrahmen von rund 34 Millionen Euro um zwei Millionen Euro. Erst nach massiven Protesten der Studierenden, die tagelang auf dem Grundstück an der Zinnowitzer Straße campten und dort ihren Unterricht abhielten, wurde der Haushaltsentwurf doch genehmigt. Dass die Baukosten später sogar auf 44 Millionen Euro korrigiert wurden, störte den Projektfortgang nicht mehr nachhaltig. Die Werkstätten wurden umgebaut und durch einen prägnanten Turm mit Holzfassade ergänzt. Innen herrscht ein rauer Charme. Nur auf den unteren 2,30 Metern wurde den Wänden Putz und Farbe gegönnt. Darüber Backstein und roher Beton.

Nun startet das erste Semester in den neuen Räumlichkeiten. Für Rektor Zebu Kluth ist das ein großer Gewinn. „Es ist eine riesige Chance, dass alle vier Standorte nun unter einem Dach sind.“ So könnten die Studenten der unterschiedlichen Disziplinen viel besser zusammenarbeiten. Auch räumlich böte das neue Gebäude mehr Möglichkeiten. „In Schöneweide war jede einzelne Probebühne kleiner“, sagt Zebu Kluth. „Das ist hier ein Riesengewinn für uns.“

Zwei Probebühnen und Platz für bis zu 300 Zuschauer

Den insgesamt knapp 200 Studierenden bietet der neue Bau zwei große Studiobühnen mit modernster Technik und Platz für je 150 Zuschauer, 25 Probebühnen, Seminarräume, Theaterwerkstätten sowie eine Mensa, die auch Nichthochschulmitgliedern zugänglich ist. Dabei wird es wohl auch vorerst bleiben. Wachsen kann die „Ernst Busch“ auf dem Grundstück nicht mehr. Das Land Berlin hat den Rest der Fläche im Rahmen der Planungen verkauft.

Eröffnungsfeier des Hochschulgebäudes am 26.10. ab 20 Uhr, Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Zinnowitzer Straße 11, 10115 Mitte