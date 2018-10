Sozialprojekt erfüllt Todkranken den letzten Wunsch

Noch einmal das Meer sehen oder Hertha im Stadion erleben: Der Arbeiter-Samariter-Bund will Sterbenskranken letzte Wünsche erfüllen.

Berlin. 15 Krankenwagen und rund 150 Sanitäter stehen am Brandenburger Tor. Was nach einem Katastrophenszenario klingt, ist in diesem Fall eine geplante Aktion des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB). Der ASB hat sich am Donnerstag mit vielen Helfern auf dem Pariser Platz versammelt, um auf ein Projekt aufmerksam zu machen: die Wünschewagen.

Viele Sterbenskranke treibt kurz vor ihrem Tod noch ein großer Wunsch um. Noch einmal am Meer sein oder den Lieblingsklub ein letztes Mal im Stadion erleben. Doch oft scheitert die Erfüllung dieser Wünsche an der Umsetzung. Schwerstkranke lassen sich häufig nicht einfach aus dem Hospiz ins nächste Auto setzen. Auch brauchen sie oft medizinische Versorgung. Genau dort setzt das Konzept der Wünschewagen an. Das auch von Berliner helfen e. V., dem Verein der Berliner Morgenpost, unterstützte und ausschließlich über Spenden finanzierte Projekt ermöglicht es, Schwerkranken ihren letzten Wunsch zu erfüllen.

„Wir wollen den Leuten ihren letzten Weg so angenehm wie möglich machen“, sagte Susanne Hörle vom ASB. Dafür sind die Wünschewagen mit der medizinischen Technik eines normalen Krankenwagens ausgestattet, jedoch gut versteckt. Stattdessen wirken die Wünschewagen innen eher wie ein Wohnmobil. Bieten einen Panorama-Fensterblick und LED-Sternenhimmel. Zudem finden auch Angehörige Platz in dem Gefährt. Die Kranken sollen ihre letzte große Tour so gut wie möglich genießen.

Sanitäter sind ehrenamtlich im Einsatz

Dafür engagieren sich auch die bei der Fahrt anwesenden Sanitäter. Sie alle machen neben der oft harten Arbeit im Gesundheitswesen ehrenamtlich in dem Projekt mit. Was sie antreibt, schilderte Stefan Panther so: „Was uns von den Fahrgästen zurückgegeben wird, ist eine ehrliche Dankbarkeit.“ Der 42 Jahre alte Reinickendorfer arbeitet hauptberuflich als Notfallsanitäter. Ein extrem stressiger Job. „Im Gesundheitswesen hat keiner wirklich Zeit für die Menschen.“ Diese kann er sich bei der ehrenamtlichen Arbeit aber nehmen. Ein schöner Kon­trast sei das.

Seit 2016 hat er fünf Fahrten gemacht. Ein Fahrgast mit einem unheilbaren Tumor blieb ihm dabei besonders im Gedächtnis. Der schon im Hospiz lebende Mann hatte seinem Sohn versprochen, noch einmal zusammen im Ostseesand zu spielen. Also fuhr der ASB-Sanitäter die beiden nach Nienhagen. „Das waren zwei richtig schöne Tage“, so Panther. „Man hat gemerkt, wie es dem Kranken noch einmal Auftrieb gegeben hat.“ Daran erinnere er sich immer noch gerne zurück. Kommende Woche findet im Rahmen des 2014 gestarteten Projektes bereits die eintausendste Fahrt statt.

Spendenkonto Wünschewagen: BW-Bank Stuttgart, IBAN: DE10 6005 0101 0002 6027 74, BIC: SOLADEST600, Verwendungszweck: Wünschewagen

Mehr Nachrichten aus dem Bezirk Mitte lesen Sie hier.

Nie mehr etwas aus Mitte verpassen? Treten Sie unserer Facebook-Gruppe "Unser Mitte" bei.