Linken-Verordneter Sven Diedrich soll Jugendstadtrat werden

Soll Bezirksstadtrat in Mitte werden: Der Linken-Verordnete Sven Diedrich

Die bisherige Stadträtin Sandra Obermeyer wechselt in die Senatsverwaltung. Nachfolger als Jugendstadtrat soll Sven Diedrich werden.

Berlin. Lange war es in der Schwebe, nun besteht Gewissheit: Die bisherige Bezirksstadträtin für Jugend, Familie und Bürgerdienste, Sandra Obermeyer (parteilos, für Die Linke) verlässt das Bezirksamt Mitte auf und wechselt in die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Zum Dezember übernimmt sie dort die seit Monaten unbesetzte Leitungs-Stelle der für Wohnungsbau, Stadterneuerung und Soziale Stadt zuständigen Abteilung IV.

Als Nachfolger für Obermeyer hat die Linke-Fraktion den Bezirksverordneten Sven Diedrich nominiert. Er wird sich nach Obermeyers Wechsel in die Senatsverwaltung in der Bezirksverordnetenversammlung zur Wahl stellen.

„Die Linksfraktion nominiert mit Sven Diedrich einen sehr erfahrenen Politiker zum Stadtrat“, sagte der Vorsitzende der Linksfraktion Thilo Urchs. „Er kennt den Bezirk aus seiner langjährigen kommunalpolitischen Arbeit. Wir sind davon überzeugt, dass er ein sehr guter Stadtrat für Jugend, Familie und Bürgerdienste wird.“

Sven Diedrich galt bereits als Kandidat für das Bezirksamt

Die Linksfraktion und der Bezirksverband freuten sich, Diedrich für die Aufgabe als Bezirksstadtrat gewinnen zu können. Der 54-Jährige wurde in Potsdam geboren und gehört der Bezirksverordnetenversammlung von Mitte bereits seit 1995 an.

„Mit meiner kommunalpolitischen Erfahrung und anders als noch vor zwei Jahren nun auch mit viel Erfahrung in der Berliner Verwaltung, ist es nun der richtige Zeitpunkt, ein politisches Amt zu übernehmen“, teilte Diedrich mit. Diedrich wurde bereits nach der letzten Wahl als Bezirksstadtrat gehandelt, lehnte letztlich jedoch ab.

Kritik an Auswahl von Obermeyer für die Senatsverwaltung

Stattdessen hatte Obermeyer die Position im Bezirksamt Mitte seit 2016 inne. Zuvor war die promovierte Rechtswissenschaftlerin in Lichtenberg für das Ressort Jugend und Gesundheit zuständig. Zwischen 2006 und 2009 war sie Referentin für Frauen und Gleichstellung bei der Linksfraktion im Bundestag.

An der von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) im Juli bekanntgegebenen Entscheidung, Jugendstadträtin Obermeyer in die Senatsverwaltung zu holen, gab es viel Kritik. Aus der SPD hieß es damals, es habe nicht an Bewerbern gemangelt, die mit der Thematik Wohnen und Bauen vertraut waren. Fachfragen seien im Assessment-Center jedoch gar nicht gestellt worden.

