Frauen-Obdachlosenhilfe sucht dringend freie Wohnungen

Berlin. Die meisten Kisten sind gepackt, bald steht für „Evas Haltestelle“ der Umzug an. In der Tagesstätte für obdachlose Frauen kehrten zuletzt täglich 25 bis 40 Frauen ein. Dort konnten sie duschen, erhielten eine Postadresse, konnten sich beraten lassen. „Bei uns können die Frauen Kraft schöpfen, um ihren Weg zu gehen“, sagt Elke Ihrlich vom Träger Sozialdienst katholischer Frauen (SkF). Damit soll es nach dem Umzug Ende des Monats an neuer Stelle in der Müllerstraße weitergehen.

Über ein Jahr lang suchte die Tagesstätte für Obdachlose Frauen im Wedding händeringend neue Räume. Die bisherige Erdgeschosswohnung sollte grundsaniert werden. Zum Raumproblem gesellte sich die Finanzierungsfrage. Neue, vor allem größere Räume sind für einen sozialen Träger auf dem Berliner Mietmarkt kaum finanzierbar. Umso erleichterter war Ihrlich, als nicht nur eine Besucherin auf ein freies Ladenlokal stieß, sondern auch der Bezirk Mitte im Juli 2018 die Finanzierung von „Evas Haltestelle“ zum Großteil übernahm. „Wir hätten das nicht mehr stemmen können“, sagt Ihrlich.

Die Zahl der Besucherinnen in "Evas Haltestelle" nimmt stetig zu

Zu den finanziellen Sorgen kam der Platzmangel in den bestehenden Räumen. Seit langem nehme die Zahl der Besucherinnen stetig zu, sagt sie. Waren es 2012 zwischen 4000 und 5000 Besuche von rund hundert Frauen, kamen 2017 knapp 300 Wohnungslose etwa 8000 Mal zu „Evas Haltestelle“. Es kämen immer mehr Frauen und das, obwohl die Erdgeschosswohnung in der Bornemannstraße so versteckt liege. „Die Not vieler Frauen ist größer geworden“, sagt Ihrlich. Viele bekämen geringe Renten, seien alleinerziehend. „All das sind Gründe, wieso es knirscht, wenn die Mieten steigen.“

In den neuen Räumen ist für die Frauen mehr Platz. Statt 135 Quadratmetern stehen dort rund die doppelte Fläche sowie ein großer Keller zur Verfügung. Wie wichtig es ist, dass auch dieser Ort den Frauen vorbehalten ist, unterstreicht Sozialarbeiterin Claudia Peiter: „Viele Frauen haben Gewalterfahrungen gemacht und sexuelle Übergriffe erlebt“. Die Erlebnisse hätten viele traumatisiert. Deshalb sei es für sie so schwer, gemischte Unterkünfte aufzusuchen, wo sich vor allem Männer aufhalten. Dort sei auch das Klima deutlich rauer. Zudem seien Suchtkrankheiten unter obdachlosen Männern ein deutlich größeres Problem. „Wenn einige Frauen wissen, dass nachts nur noch eine gemischte Einrichtung Platz hat, bleiben sie lieber im Freien“, sagt Peiter.

260 Notübernachtungsplätze in Mitte in diesem Winter

Umso wichtiger sei es, in der Kältesaison genügend Notschlafplätze speziell für Frauen einzurichten. Auch sind die neuen Räume von „Evas Haltestelle“ ein Gewinn. In der bisherigen Erdgeschosswohnung konnten im Winter nachts zehn Frauen schlafen. Die neuen Räume bieten nun Schlafplätze für 20 Frauen. Es sind diese zusätzlichen Plätze, die dafür sorgen, dass im Bezirk Mitte in diesem Jahr 260 statt wie im Vorjahr 250 Notschlafplätze für Obdachlose angeboten werden können.

Über das größere Platzangebot freuen sich Ihrlich und Peiter. Auch sei die günstige Lage des Standorts hilfreich. Sie erwarten sich dadurch mindestens hundert zusätzliche Besucherinnen, für die nun mehr Platz zur Beratung sei. Das Problem ist nur: Es gibt für all das kein Personal. Angestellt bei „Evas Haltestelle“ sei einzig Peiter als Sozialarbeiterin in Teilzeit. Daneben würden 20 Ehrenamtliche je einen halben Tag in der Woche helfen. Für eine umfassende Betreuung reiche das jedoch längst nicht aus. „Mit einer weiteren Stelle könnten wir den Frauen viel besser helfen“, sagt Peiter. Nur so könnte die nötige Beratung der Frauen gewährleistet werden.

Bezirksamt soll Mittel für zusätzliche Stelle prüfen

Das sieht man auch in Mittes Bezirksverordnetenversammlung (BVV) so. „Evas Haltestelle ist ein wichtiger Schutzraum, wo Obdachlose Frauen Hilfe bekommen“, sagte Taylan Kurt, sozialpolitischer Sprecher der Grünen. Obdachlose Frauen sind weniger sichtbar und hätten mit zusätzlichen Widrigkeiten zu kämpfen. „Deshalb brauchen wir dort mehr Personal, damit die Frauen intensiver betreut werden können“, so Kurt. Einen Antrag von Kurt an das Bezirksamt, zu prüfen ob der Bezirk eine zusätzliche Vollzeitstelle bei „Evas Haltestelle“ finanzieren könne, hat der Sozialausschuss bereits beschlossen. Am Donnerstag wird die BVV das Votum voraussichtlich bestätigen.

Daneben findet in den neuen Räumen der Tagesstätte auch die Beratung zum Projekt „Housing First“ Platz. Die Idee dahinter: Obdachlose bekommen zunächst bedingungslos eine Wohnung. Anschließend erst geht es darum, weitere Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Nachdem das Konzept bereits in einigen Städten weltweit angewandt wird, hat Berlin gerade ein Pilotprojekt unter Führung der Senatsverwaltung für Soziales gestartet. Im laufenden Jahr stellt Rot-Rot-Grün rund 200.000 Euro bereit, im kommenden 580.000 Euro. Als soziale Träger sind der Sozialdienst katholische Frauen und die Berliner Stadtmission gemeinsam mit der „Neue Chance“ beteiligt.

Erste Wohnung für "Housing First" gefunden

Während „Neue Chance“ bereits von „diversen Zusagen“ von Wohnungsanbietern spricht, gestaltet sich die Suche für die SkF noch schwierig. Elke Ihrlich hatte die Situation bereits frustriert. Woher kriegen wir nur Wohnungen, fragte sie sich. Am Mittwoch gab es jedoch endlich die erste Einigung mit einem Wohnungsgeber. „Die Aachener Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft wird das Projekt nach Kräften unterstützen“, sagte Ihrlich. Eine erste Ein-Zimmer-Wohnung in der Gerichtsstraße kann eine Obdachlose ab November beziehen. Zwei weitere Wohnungen stellt die Gesellschaft ab Februar zur Verfügung. „Wir sind sehr glücklich über die erste Wohnung“, sagt Ihrlich. Sie hofft, dass es dabei nicht bleibt. Angestrebt sind zehn Wohnungen pro Jahr.

Zunächst mal muss jedoch der Umzug in die Müllerstraße gemeistert werden. Auch dabei helfen die Besucherinnen, sagt Ihrlich. „Das ist hier ihr zuhause.“ Da soll es ab November auch in den neuen Räumen sein.

Für das Projekt "Housing First" sucht der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Berlin dringend weitere Wohnungen für obdachlose Frauen. Wohnungsbaugesellschaften und Privatbesitzer, die eine Wohnung anbieten möchten, können sich telefonisch an den Träger unter 0151 148 66 417 sowie per E-Mail unter housingfirst@skf-berlin.de wenden.

