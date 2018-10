„KitKatClub“: Gast soll es sehr schlecht gehen

Berlin. Partygäste, die am vergangenen Sonnabend im „KitKatClub“ an der Köpenicker Straße in Mitte feiern waren, sollen unverzüglich vorbeugend einen Arzt oder die Rettungsstelle eines Krankenhauses aufsuchen. Das teilte das Bezirksamt Reinickendorf am Dienstag mit. Grund für die Warnung sind Erkenntnisse, dass es dort am Sonnabend, dem 29. September, zur Übertragung einer bakteriellen Hirnhautzentzündung (Meningokokken-Meningitis) gekommen sein soll. Bislang bekannt sei, dass die Meningokokken zu einer der Gruppen A, C, Y, W135 gehören.

Christoph Lang, Pressesprecher der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, sagte auf Anfrage, der an der Hirnhautenzündung Erkrankte wohne in Reinickendorf. Es handele sich um eine meldepflichtige Krankheit nach dem Infektionsschutzgesetz. Die Person und sein Umfeld seien befragt worden. Daraufhin habe man den Ort der Übertragung auf den „KitKatClub“ eingrenzen können und den Warnhinweis veröffentlicht. Die Ansteckung erfolge über Flüssigkeiten aus dem Mund- und Rachenraum, so das Bezirksamt weiter. In der Regel sei dazu sehr enger Kontakt nötig. „Vermutlich liegt die Ansteckungsursache in diesem Club“, sagte auch Reinickendorfs Gesundheitsstadtrat Uwe Brockhausen (SPD).

Krankheit kann unbehandelt zum Tod führen

Die Meningokokken-Meningitis ist eine schwerwiegende Erkrankung. „Es ist wichtig, in diesem Fall öffentlich zu warnen, um sicherzustellen, dass alle Personen ärztlich behandelt werden“, so Lang weiter. Unbehandelt könne die Hirnhautentzündung im schlimmsten Fall tödlich verlaufen. Mit Antibiotika seien die Meningokokken aber gut zu behandeln.Übliche Symptome sind starke Kopfschmerzen, hohes Fieber, Schüttelfrost, Schwindel, ein steifer Nacken und schwerstes Krankheitsgefühl. Innerhalb weniger Stunden kann sich ein schweres, gar lebensbedrohliches Krankheitsbild entwickeln.

Dem Gast soll es schlecht gehen

"Ein Gast, der am letzten Samstag (29.09.2018) den Club besucht hat, ist an einer bakteriellen Hirnhautentzündung erkrankt. Diese Infektion kann tödlich sein, deshalb gibt es auch eine Meldepflicht des behandelnden Arztes, er muss umgehend das Gesundheitsamt informieren. Das ist heute im Laufe des Tages geschehen. Leider geht es dem erkrankten Gast sehr schlecht, deshalb war es auch nicht möglich, zu erfragen, mit wem er näheren Kontakt bei uns im Club hatte. Aus diesem Grund hat sich das Gesundheitsamt dann entschieden, eine Pressemitteilung herauszugeben. Die Idee war, möglichst viele Leute zu informieren, die letzten Samstag ebenfalls den Club besucht haben (...)", heißt es in einer Stellungnahme des „KitKatClubs“ auf Facebook.

Der Club warnt aber auch vor einer unbegründeten Panik. Demnach müsse sich niemand Sorgen machen, der am Sonnabend nicht dort war. „Alle Mitarbeiter sind bis jetzt symptomfrei und haben außerdem die Möglichkeit, vorsorglich eine Antibiotikatherapie zu beginnen – damit ist die Übertragung auf neue Gäste ausgeschlossen“, heißt es.

