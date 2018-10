Berliner CDU will Großen Stern "Helmut-Kohl-Platz" nennen

Die Berliner CDU will den Großen Stern an der Siegessäule nach dem im vergangenen Jahr gestorbenen Altkanzler Helmut Kohl benennen.

Aus der Berliner CDU kommt der Vorstoß, den Großen Stern nach Helmut Kohl umzubenennen. „28 Jahre nach Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands erinnert nichts an denjenigen, der diese historische Glücksstunde unseres Vaterlandes maßgeblich herbeigeführt hat", teilte Burkard Dregger, Vorsitzender der CDU-Fraktion Berlin, am Mittwoch mit. "Es ist angemessen, den ,Kanzler der Einheit‘ und Ehrenbürger unserer Stadt zu ehren. Dafür schlage ich die Benennung des Großen Sterns oder eines anderen herausragenden Platzes unserer Stadt in ,Helmut-Kohl-Platz‘ vor", so Dregger weiter.

"Ich würde es begrüßen, wenn sich der Berliner Senat entschließen könnte, am Tag des Grundgesetzes am 23. Mai 2019 die Benennung des Platzes nach Helmut Kohl in einem würdigen Rahmen vorzunehmen", wird Dregger weiter zitiert. Der wichtige Kreuzungspunkt an der Siegessäule liege in unmittelbarer Nähe des Regierungsviertels und verbinde mit einer wichtigen Ost-West-Achse beide Stadthälften.

( BM/epd/seg )