Anwohner klagen über Müll und Lärm am Rosenthaler Platz

Berlin. Müll, Drogen und immer wieder nächtlicher Lärm, seit längerem leidet Andreas Becker unter der Situation am Rosenthaler Platz und Weinbergsweg. Becker ist Anwohner und betreibt dort auch mit mehreren Partnern das „Circus“-Hostel. Eigentlich mag er die Gegend. Doch spricht er aktuell über seinen Kiez, fällt immer wieder das Wort „Abwärtsspirale“.

In den vergangenen Jahren ist der Weinbergsweg zunehmend vermüllt und verwahrlost, sagt Becker. Möbel und Unrat seien auf der Straße abgestellt worden. Zudem lägen viele zertretene Fahrräder herum. Von einer „massiven Zunahme der Diebstähle und Einbrüche“ im Hostel, die mittlerweile eine „signifikante zweistellige Zahl“ erreicht hätten, spricht der Betreiber.

Daneben berichtet Becker von einem sehr präsenten Drogenkonsum rund um den Rosenthaler Platz. Auch würden immer mehr Obdachlose am Weinbergsweg ihr Quartier aufschlagen. Becker will die Missstände nicht miteinander in Beziehung setzen. Es gebe verschiedene Probleme, die hier kumulierten. Die Folge sei jedoch eindeutig: „Alle Nachbarn leiden unter der Situation.“

Initiative klagt über Zustände an Kiosk

Gewerbetreibende und rund 50 Anwohner haben sich deshalb vor mehreren Monaten zur „Initiative Weinbergsweg“ zusammengeschlossen. Bereits im Juni machten Sie das Bezirksamt in einem Brief auf die Situation aufmerksam. Die Gruppe schreibt darin von „sehr großer Lärmbelästigung insbesondere in den Nachtstunden“, „Urinieren und Übergeben in den Hauseingängen“ und „teils extremer Verschmutzung durch Müll, Flaschen und Glassplitter“. Und sie forderten die Verantwortlichen zum Handeln auf.

Zwar will die Initiative niemanden alleine für die Situation verantwortlich machen, doch sehe man „als wesentliche Ursache dieser negativen Entwicklung den ungeregelten Ausschank des Kioskes ‚Rosenback‘ im Weinbergsweg“, heißt es im Brief. Ursprünglich handelt es sich dabei um einen kleinen Kiosk. Mittlerweile sei der Vorgarten um einige Bierbank-Garnituren auf über 100 Plätze erweitert worden, schreibt die Initiative. Teils gebe es nächtliche Partys mit bis zu 150 Leuten. Ein „regelrechter Hotspot bis in die Nacht hinein“, habe sich so entwickelt. Nur eine Toilette gibt es im Kiosk. Viele Gäste würden deshalb benachbarte Hauseingänge und Grünanlagen nutzen.

Grünen-Verordneter: Problem schon lange bekannt

Auf das Schreiben reagierte lediglich die Polizei inhaltlich. In einem Antwortbrief sehen die Sicherheitskräfte keinen Handlungsbedarf. Vielmehr stelle „diese Situation den Alltag in der durch Touristen und Berliner Partygänger geprägten City Ost dar“. Das Ordnungsamt bat Mitte Juli um mehr Zeit für eine inhaltliche Antwort. Seit dem haben Anwohner und Gewerbetreibende nichts mehr vom Ordnungsamt gehört.

Die Zustände am Weinbergsweg kann der Bezirksverordnete Taylan Kurt (Grüne) bestätigen. Als er den kritisierten Laden vor Kurzem gegen 23 Uhr aufsuchte, stieß er auf etliche Gäste. „Da war extreme Party“, sagt Kurt. Das Problem mit dem Kiosk sei kein neues, so der Bezirksverordnete. Schon 2016 hätten sich Anwohner über die Zustände beschwert. „Seit dem ist nichts passiert.“ Dabei könne das Ordnungsamt Auflagen machen, wenn etwa eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung vorliege. Wie im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg könnte damit verboten werden, nach 22 Uhr Stühle im Außenbereich aufzustellen. „Bisher hat das Ordnungsamt das wirtschaftliche Interesse des Gewerbetreibenden jedoch höher gestellt als das Recht der Anwohner auf ihre Nachtruhe.“

Grüne fordern, Obdachlosenunterkünfte auszubauen

Kurt verweist jedoch darauf, dass die beschriebenen Missstände auch andere Gründe haben. „Was die Anwohnerinitiative beschreibt, sind zum Teil im Kern soziale Probleme.“ Für Obdachlose und Drogenkonsumenten müssten Hilfsangebote ausgebaut werden. Auch fehle es immer noch an genügend ganzjährigen Unterkünften für Obdachlose.

Im Winter würden die Wohnungslosen durch die Angebote der Kältehilfe aus dem öffentlichen Raum verschwinden. „Im Frühjahr sind sie dann aber wieder da“, so Kurt. Auf Antrag der Grünen-Fraktion im Bezirk hat die Bezirksverordnetenversammlung daher schon im Sommer 2017 das Bezirksamt aufgefordert, die ganzjährigen Unterkünfte für Obdachlose in Mitte massiv auszubauen. „Passiert ist seitdem nichts in Mitte“, sagt Kurt.

Bürgermeister von Dassel will Situation "nachhaltig verbessern"

Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) teilt auf Anfrage mit, dem Bezirksamt sei die Situation bekannt. Das ganze Ausmaß hätte jedoch erst das Schreiben der Initiative offenbart. „Das Ordnungsamt Mitte hat seitdem die Bestreifungsintensität des Areals um den Weinbergsweg im Rahmen der personellen Möglichkeiten erhöht“, sagt von Dassel. Unter anderem hätten im August Polizei, Zoll und Ordnungsamt Mitte am Kiosk einen gemeinsamen Einsatz durchgeführt. Dabei hätten festgestellte Ordnungswidrigkeiten sofort behoben werden können.

Das Ordnungsamt befinde sich nun in Abstimmung mit dem Straßen- und Grünflächenamt sowie dem Umwelt- und Naturschutzamt Mitte, „um die Situation der gesamten Gastronomieszene am unteren Weinbergsweg zu bewerten“, so der Bürgermeister. Weitere Maßnahmen würden geprüft, „um die Situation sowohl für die Anwohner und Anwohnerinnen als auch für die Gewerbetreibenden nachhaltig zu verbessern“. Die Betroffen hoffen, dass bis dahin nicht wieder zu viel Zeit verstreicht.

