Warum Berlin dem Mauer-Projekt die Genehmigung verweigert

Berlin. Aus Sicht der Genehmigungsbehörden hatte das Dau-Kunstprojekt mit einer Mauer um das Kronprinzenpalais in Mitte wohl nie eine reelle Chance, in diesem Jahr starten zu können. „Von der Dimension her spielt Dau in einer Liga mit dem Berlin-Marathon, der Fanmeile oder einem Kirchentag“, sagte Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) am Freitagmorgen, nachdem das Aus für Dau bereits am Vortag durchgesickert war.

Solche Großveranstaltungen seien für die Ämter zwar schon Routine, bräuchten aber gleichwohl ein Jahr Vorlauf, sagte die Senatorin, die gemeinsam mit Mittes Stadträtin Sabine Weißler (Grüne) vor die Presse getreten war. Es hätten aber für Dau „keine Unterlagen vorgelegen, die es ermöglichten, das Projekt zu genehmigen“, sagte die Senatorin, deren Verkehrslenkung Berlin (VLB) die endgültige Entscheidung zu treffen hatte.

Polizei hält Sicherheits-Pläne für unzureichend

Weißler sagte, der erste offizielle Antrag der Veranstalter sei am 13. August eingegangen, aber selbst bis zum 11. September seien die vollständigen Unterlagen nicht wie verlangt eingetroffen. Entsprechend seien die Voten der verschiedenen Behörden sämtlich negativ ausgefallen. Polizei und Feuerwehr hätten mit den Veranstaltern „kein Einvernehmen“ über das Sicherheitskonzept samt Fluchtwegen und Plätzen für Einsatzfahrzeuge im Notfall erzielen können, berichtete Günther: „Wir können nichts genehmigen, was nicht sicher ist.“ Die Entscheidung sei ausschließlich wegen technischer Fragen gefallen. Die politisch-künstlerische Ebene des umstrittenen Vorhabens habe keine Rolle gespielt.

Für Dau sollte zwischen 12. Oktober und 9. November eine von einem Nachbau der Berliner Mauer umschlossene „Stadt in der Stadt“ entstehen, wo der Verlust von Freiheit erlebbar werden sollte. Das Konzept basiert auf einem Projekt des russischen Regisseurs Ilya Khrzhanovsky, der für einen Film über den sowjetischen Physiker Lev Landau ein Forschungsinstitut der Stalin-Zeit nachgebaut hatte und dort Hunderte Menschen über Monate leben und arbeiten ließ. Die Präsentation dieser Bilder sollte das Herzstück von Dau in Berlin werden. Die 250.000 erwarteten Besucher hätten sich ein Visum als Eintrittskarte kaufen müssen.

Nach den Worten der Stadträtin Weißler wäre es aber kaum möglich, die tonnenschweren Mauerteile überhaupt aufzustellen. Ein Kran hätte in den Gassen zwischen Kupfergraben und Bebelplatz keinen Platz gefunden, ohne womöglich den Untergrund arg zu beschädigen. Während das Bezirksamt am Alexanderplatz oder auf dem Gendarmenmarkt wisse, wo welche Leitungen liegen, hätte das zwischen Unter den Linden und Französischer Straße eingehender untersucht werden müssen. Insgesamt zeigten sich Günther und Weißler skeptisch, ob das Areal überhaupt für ein solches Projekt geeignet sei.

Weißler nannte auch weitere Versäumnisse der Antragsteller. So hätten nicht alle Anlieger ihr Einverständnis erklärt. Eine Lösung für die beabsichtigte Sperrung der Französischen Straße oder für nötige Behelfsampeln habe es ebenso wenig gegeben. Die Fläche zu verkleinern, um die Staatsoper von der Ummauerung auszunehmen, habe die Probleme nicht kleiner gemacht, sagte die Stadträtin. Das Angebot, die Mauer etwa durch einen Zaun zu ersetzen, sei nie gekommen. Die Veranstalter hätten offenbar den „umfangreichen Prozess in einem städtischen Gebiet falsch eingeschätzt“, so der Eindruck der Kommunalpolitikerin. Der Zeitdruck, den sich die Dau-Macher gesetzt hätten, sei auch für sie selbst ein Problem.

Veranstalter wollen das Aus noch nicht hinnehmen

Die Berliner Festspiele, die als Veranstalter auftreten, reagierten am Freitagmittag. Man habe „keine behördliche Absage“ erhalten, sondern nur eine E-Mail der VLB. „Ich muss daher feststellen, dass Sie als Antragssteller nicht in der Lage sind, die notwendigen Antragsunterlagen fristgerecht uns vorzulegen. Daher kann ich Ihnen keine Erlaubnis in Aussicht stellen“, zitieren die Festspiele daraus. Aus dem Hause Günther hieß es dazu, an die Vorab-Mail seien die ablehnenden Stellungnahmen der Polizei und andere Behörden angehängt. Der offizielle Absa­gebescheid komme später.

Die Festspiele wollen nicht aufgeben und sich bemühen, bis zur zunächst benannten Frist bis nächsten Freitag „im Austausch mit den zuständigen Stellen die Antragsunvollständigkeiten zu beseitigen“. Für Günthers Sprecher aber steht fest: „Die Sache ist entschieden.“

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), deren Haus die Festspiele finanziert, bedauerte die Absage. Zwar müsse man für Sicherheitsbedenken Verständnis haben, dennoch habe sie sich auf das Projekt gefreut. Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek sagte, alle Beteiligten müssten sich jetzt schnell entscheiden, ob Dau im nächsten Jahr stattfinden soll und kann.

