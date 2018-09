M. Nejezchleba, I. Jürgens und C. Latz

M. Nejezchleba, I. Jürgens und C. Latz

Projekt Dau Mauer-Kunstprojekt in Mitte gestoppt

Berlin. Das umstrittene Mauerbauprojekt Dau wird in diesem Jahr nicht realisiert. Das bestätigte die zuständige Bezirksstadträtin Sabine Weißler (Grüne) am Donnerstag der Berliner Morgenpost. Auf einer Pressekonferenz am heutigen Freitag wird die Stadträtin das gemeinsam mit der Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) bekanntgeben. Grund für die Absage ist nach Morgenpost-Informationen der kurze Zeitraum für das Genehmigungsverfahren, Probleme mit der Sicherheit und Technik seien zu groß, hieß es. Offenbar planen die Macher des Projekts bereits, Widerspruch gegen die Entscheidung einzulegen. Zunächst hatte der „Tagespiegel“ darüber berichtet.

Auf dem Empfang der Berliner Morgenpost hatte auch der Bezirksbürgermeister von Mitte Stephan von Dassel (Grüne) gesagt, ein solches Genehmigungsverfahren sei in zwei Monaten nicht zu stemmen. Man hätte jedes der mehreren hundert Mauerteile einzeln prüfen müssen. Offenbar war auch die späte Konkretisierung der Projektpläne durch die Künstler Grund dafür, dass die Genehmigung nun nicht erteilt werden kann.

Zudem gab es erhebliche Bedenken bezüglich der Fluchtwege und wegen des Untergrunds. „Unter der geplanten Mauer verlaufen Gasleitungen“, nannte von Dassel ein weiteres Problem. Zudem seien die Mitarbeiter des Bezirksamtes mit den Vorbereitungen zu den Feierlichkeiten vom 1. bis 3. Oktober beschäftigt. Dazu werden ein Millionen Gäste in Mitte erwartet. Die Verwaltung muss auch hier einen reibungslosen Ablauf sicherstellen. Von Dassel wehrte sich gegen den Vorwurf, dass es sich um eine politische Entscheidung handele.

Bei dem Projekt Dau Freiheit des russischen Filmemachers Ilya Khrzhanovsky sollte vom 12. Oktober an vier Wochen lang das Kronprinzenpalais am Boulevard Unter den Linden mit einer Betonmauer abgeriegelt werden, um dahinter Diktatur multimedial erfahrbar zu machen. Das Projekt ist heftig umstritten und hat zu einer Debatte über die Kunstfreiheit geführt. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) signalisierte bis zuletzt seine Unterstützung. Unter dem künstlerischen Aspekt sei es richtig, solche Projekte zu ermöglichen.

Ursprünglich war das Dau-Projekt deutlich größer geplant. Um das Genehmigungsverfahren zu erleichtern und die Staatsoper Unter den Linden sowie den Bebelplatz nicht abzuriegeln, wurden diese Bereiche ausgeklammert. Die Länge der Mauer wurde nahezu halbiert. In den aktuellen Planungen beträgt sie nur noch einen Kilometer.

Mehr als 60 prominente Kunstschaffende und Historiker sprachen sich am Donnerstag in einem offenen Brief gegen die Mauer aus. Zu den Unterzeichnern gehören die Publizistin Lea Rosh, der Kunstsammler Heiner Pietzsch, Hubertus Knabe, Leiter der Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen, der US-Historiker Michael Cullen sowie die Schauspielerin Barbara Schnitzler.

Zuvor hatten sich mehrere Prominente wiederum für den zeitweisen Wiederaufbau der Mauer ausgesprochen. In einer Resolution schrieben unter anderem die Schauspieler Lars Eidinger, Iris Berben, Tom Schilling und Veronica Ferres von einem „unwahrscheinlichen, nie dagewesenen Experiment“. Auch die Regisseure Sönke Wortmann und Leander Haußmann sowie die Modemacher Guido Maria Kretschmer und Michael Michalsky hatten das Papier unterzeichnet. Das Projekt abzusagen, wäre eine „paranoide Kleinmütigkeit, die nicht zu Berlin passe“, hieß es.

