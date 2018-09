Millionen Gäste erwartet Einheitsfest in Berlin: Festivalgelände nimmt Gestalt an

Berlin. Der Countdown läuft: Zehn Tage vor dem großen Fest zum Tag der Deutschen Einheit haben die Aufbauarbeiten für das Partygelände zwischen Regierungsviertel und der Straße des 17. Juni begonnen. Augenscheinlich wird das derzeit am Brandenburger Tor.

An der Westseite des Hauptstadtwahrzeichens wächst seit zwei Tagen ein dürres Stahlgerüst in den Himmel, es dient als Gestell für ein temporäres Einheitsdenkmal, das der französischen Street-Art-Künstlers JR entworfen hat. Mit einer großen Fotocollage will er eine Szene aus der Mauerfallnacht vom 9. November nachstellen. Die Kunstinstallation, die der Rahmen einer großen Bühne in der Mitte ist, soll spätestens nächsten Mittwoch fertig sein. Zum darauffolgenden Wochenende sollen auch die anderen Bühnen, Stände und Buden für Essen und Trinken stehen, damit das dreitägige Fest am 1. Oktober beginnen kann.

„Die Kunstinstallation am Brandenburger Tor wird ein spektakulärer Anblick“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag. Die Einheitsparty findet jedes Jahr am 3. Oktober in dem Bundesland statt, das turnusgemäß den Bundesratspräsidenten stellt, dieses Jahr ist das Müller. „Die Berliner Mauer ist in diesem Jahr genauso lange weg, wie sie stand, nämlich 28 Jahre“, sagte er. „Umso mehr freue ich mich, dass wir das Fest der Einheit an einem solch symbolischen und historischen Ort der deutschen Teilung feiern können.“

„Nur mit Euch“

Das Motto der Veranstaltung lautet „Nur mit Euch“ – für Müller ein Slogan, der zugleich zum Rück- wie zum Ausblick anregt. Es sei wichtig, den Tag der Deutschen Einheit voller Stolz zu feiern und das zu würdigen, was seit dem Mauerfall gelungen ist. „Gleichzeitig sollten wir gemeinsam in die Zukunft blicken und uns überlegen, wie wir sie gestalten wollen“, so der Regierende Bürgermeister. „Gerade angesichts des Rechtspopulismus und ­-extremismus, den wir derzeit erleben, ist es wichtig, dass wir uns alle für ein friedliches Zusammenleben in Freiheit engagieren.“

Zur Feier des Einheitsfestes werden rund eine Million Besucher in der Stadt erwartet. Bei freiem Eintritt können sie auf dem Festivalgelände an zahlreichen Veranstaltungen teilnehmen und Konzerte besuchen. „An dem Programm haben wir zwei Jahre gearbeitet“, sagte Gesamtprojektleiter Julian Mieth. „Wir haben 60 Sitzungen abgehalten, mehr als 2000 Leute waren in der Organisation involviert. Wir sind stolz, dass es auf die letzten Meter jetzt so gut klappt.“

Alle 16 Bundesländer haben einen eigenen Stand

Hauptverantwortlich für das Bühnen-, Event- und Kulturprogramm sind die Berliner Kulturprojekte. Geschäftsführer Moritz van Dülmen: „Eine große Rolle spielen wird der Platz der Repu­blik.“ Dort sollen sich Bund und Länder begegnen, unter anderem bekommen alle 16 Bundesländer einen Stand, an dem sich die Besucher über die verschiedenen Länder informieren können. „Ein weiteres Highlight ist das ‚Band der Einheit‘“, so van Dülmen. Damit ist eine 2,5 Kilometer lange Schlange gelber Ortsschilder aller 11.040 deutschen Städte und Gemeinden gemeint, die auf den Boden geklebt sind – als Symbol der Einheit.

Abseits dessen wird es Sportmöglichkeiten wie Slackline geben, zudem sind mehrere Ausstellungen geplant, etwa zur deutschen Teilung, zur Geschichte des Sports und zur Entwicklung Berlins seit dem Mauerfall. Theaterfans kommen bei einer Premierenproduktion des Maxim Gorki Theaters auf ihre Kosten, bei der das deutsche Grundgesetz inszeniert wird. „Musikalischer Höhepunkt sind die Konzerte auf der Hauptbühne am Brandenburger Tor“, so van Dülmen. Am 1. Oktober spielt die Neue Philharmonie Stücke von Puccini und Rossini, am 2. Oktober tritt die Berliner Band The BossHoss auf. Zum Abschluss stehen am dritten Festtag unter anderem Nena, Samy Deluxe, Patrice und Philipp Poisel auf der Bühne.

Aus Sicherheitsgründen ist das gesamte Areal mit Zäunen abgesperrt. „Der Zugang zum Gelände ist frei“, sagte Mieth. „Polizei und Sicherheitsdienste werden aber am Einlass Kon­trollen vornehmen.“ Größere Taschen und Rucksäcke sollten die Besucher nicht mitbringen, auch gibt es vor Ort keine Möglichkeiten zur Aufbewahrung für mitgeführtes Gepäck. Alkoholische Getränke dürfen gar nicht aufs Gelände mitgenommen werden, nicht alkoholische nur bis zu einer Menge von einem halben Liter in Tetra Paks oder Plastikflaschen. Für das kulinarische Wohl ist laut van Dülmen aber gesorgt: „Es gibt ein breites Angebot von Currywurst und Bier bis Streetfood.“ Wie teuer das wird, sagte er nicht.

Mehr zum Thema:

Berlin feiert drei Tage lang die Deutsche Einheit