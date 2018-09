Ganz nach Publikumsgeschmack: Das "Favourites Film Festival"

Berlin. Bei diesem Filmfestival weiß man mit Sicherheit, dass es sich am Geschmack des Publikums orientiert. Zum achten Mal findet ab Mittwoch das „Favourites Film Festival“ in Berlin statt. Bis Sonntag werden im City Kino Wedding nur Filme gezeigt, die auf Festivals rund um den Globus den Publikumspreis gewonnen haben.

„Die Publikumspreisträger sind Filme mit starken Geschichten“, sagt Anna Jurzik, die das Festival mit Paula Syniawa vor sieben Jahren gegründet hat. Diese Filme zeichne ein emotionaler Zugang zum Thema aus. „Sie spiegeln gesellschaftliche Tendenzen aus den Ländern, in denen sie spielen, wider und berühren so die Zuschauer.“ Eröffnet wird das Festival Mittwochabend durch den ukrainischen Liebesfilm "Strimholov" ("Falling") in Anwesenheit der Regisseurin Marina Stepanska. Daneben sind in diesem Jahr unter anderem der russische Film „Loveless“, der auch als bester fremdsprachiger Film für den Oscar nomminiert war, und der brasilianische Film "Just Like Our Parents" dabei.

Eine Besonderheit bietet die Kurzfilmnacht am Sonnabendabend. Dort stimmt das Publikum über den Gewinnerfilm mit Luftballons und Knicklichtern ab. Der beliebtestes Langspielfilm des Festivals - Publikumspreisträger der Publikumspreisträger sozusagen - wird am Sonntag um 17 Uhr nach einem Empfang mit Kuchen und Sekt wiederholt.

Favourites Film Festival, Mi. 19.9.-So. 23.9., City Kino Wedding, Müllerstraße 74, 13349 Berlin, Einzelticket: 6,50 Euro, Dreier-Ticket: 16 Euro, Festivalpass: 30 Euro