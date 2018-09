„Festival of Lights“ bestrahlt so viel wie nie zuvor

Berlin erstrahlt in diesem Herbst so vielfältig wie nie zuvor. Zum 14. Mal beleuchtet das „Festival of Lights“ die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt – und will dabei von allem noch etwas mehr bieten als in den Vorjahren. Vom 5. bis zum 14. Oktober beleuchten 150 Lichtkunstwerke von 66 Künstlern die Fassaden des nächtlichen Berlins. Mit nunmehr rund 60 angestrahlten Berliner Wahrzeichen und Hochhäusern wächst das Event weiter und verteilt sich noch stärker im Stadtraum. „Das 14. ‚Festival of Lights‘ bietet so viel Kunst und Erlebnis im öffentlichen Raum wie noch nie“, sagte Festivalleiterin Birgit Zander bei der Vorstellung der diesjährigen Vorhaben am Dienstag im „Hotel de Rome“ am Bebelplatz in Mitte.

Statt wie früher vor allem im historischen Zentrum Berlins zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor erleuchten in den zehn Nächten zunehmend an anderen Orten gelegene Gebäude. Neue „Leuchttürme“ erstrahlen in diesem Jahr in der City West. Erstmals wird dort das TU-Hochhaus am Ernst-Reuter-Platz illuminiert. Zu sehen ist dort eine Projektion realer Mikroskopaufnahmen von Kristallen. Neu im Programm ist auch das „Upper West“-Hotel an der Kantstraße. Nachdem dort bereits während der Leicht­athletik-EM Robert Harting überlebensgroß erstrahlte, entschlossen sich die Betreiber, ihr Haus auch für das reguläre Festival zur Verfügung zu stellen, berichtete Zander. Weiter vom Zentrum entfernt zeigen Künstler in diesem Jahr auch Lichtinstallationen in Lichtenberg sowie auf der Bockwindmühle und in den Gärten der Welt (beide Marzahn).

Ein Fokus liegt 2018 zudem auf dem Potsdamer Platz. Zum Jubiläum der Fertigstellung des einstigen Großbauprojekts vor 20 Jahren erwartet die Besucher hier eine ganze Reihe von Projektionen. Neben den Hochhäusern wird dabei auch die Fußgängerzone zum Teil der Lichtshow. Im Zentrum steht jedoch der Kollhoff-Tower. Dort trägt das Festival zum vierten Mal eine Art Weltmeisterschaft der Fassadenprojektionen aus. Über den Sieger können die Besucher im Internet abstimmen. Ein am Dienstag bei der Vorstellung gezeigter Beitrag verspricht hier neben einer großen Show auch künstlerisch einen der Höhepunkte des Festivals.

3-D-Projektionen auf dem Brandenburger Tor

Doch auch die Sehenswürdigkeiten in Berlins historischem Stadtkern warten mit einer Reihe beeindruckender Beleuchtungen auf. Den Bebelplatz umringt eine 360-Grad-Installation, die neben der Hauptprojektion auf dem „Hotel de Rome“ auch Staatsoper, Humboldt-Universität und St. Hedwigs-Kathedrale miteinbezieht.

Auf dem Brandenburger Tor widmen sich die Künstler ganz dem diesjährigen Motto des Festivals „Berlin – Connecting Cultures“ und zeigen 3-D-Projektionen, die von den unterschiedlichen Kulturen der Welt inspiriert sind. Auch der Fernsehturm spielt eine wichtige Rolle. Hier treten sieben internationale Teams im Wettkampf um den „Festival of Lights“-Award an. Abstimmen können auch hier die Besucher.

Mehr Informationen: festival-of-lights.de