Deutsche Bank eröffnet neues Kulturzentrum in Berlin

Berlin. Die Deutsche Bank eröffnet am 27. September ein neues Kulturzentrum in Berlin. Unter dem Namen Palais Populaire soll es im ehemaligen Prinzessinnenpalais am Boulevard Unter den Linden ein breites Programm von Kunst, Literatur, Musik, Sport, Performance und Tanz geben.

"Das neue Haus bietet Raum, um neu und quer zu denken", sagte Thorsten Strauß, der Chef des 2016 gegründeten Bankbereichs Art, Culture & Sports am Mittwoch bei der Vorstellung. "Als offener Ort trägt das Palais Populaire dazu bei, Grenzen zu überwinden - nicht nur zwischen den Themen Kunst, Kultur und Sport, sondern auch zwischen Menschen und Lebenswelten."

Das Palais Populaire löst die nur wenige hundert Meter entfernte Kunsthalle ab, in der die Deutsche Bank - anfangs zusammen mit der Guggenheim Stiftung - fast zwanzig Jahre lang internationale Gegenwartskunst zeigte. Dafür wurde das historische Prinzessinnenpalais entkernt und zu einem modernen Veranstaltungshaus mit insgesamt 3000 Quadratmetern umgebaut.

Zur Eröffnung läuft vom 27. September bis 7. Januar die Ausstellung "The World on Paper" mit rund 300 Papierarbeiten aus der Sammlung der Bank. Zudem sind Künstlertalks, Lesungen, Workshops und Disconächte geplant. In Erinnerung an das einst hier residierende Operncafé mit seinem legendären Tortenangebot soll es auch wieder eine Gastronomie geben - betrieben von dem Berliner Cateringunternehmen Kofler & Kompanie. Tickets kosten 9 Euro, bis 18 Jahre und montags ist der Eintritt frei.

