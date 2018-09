Berliner Mauer-Projekt: Macher verraten erstmals Details

Die Mauer am Kronprinzenpalais in der Simulation

Für das Kunstprojekt Dau soll in Mitte die "Berliner Mauer" aufgebaut werden. Erstmals verraten die Organisatoren Näheres.

Berlin. Das umstrittene Kunstprojekt mit dem Wiederaufbau einer Mauer in Berlin geht in die Offensive. In einem Frage-und-Antwort-Stück geben die Organisatoren auf der Homepage der Berliner Festspiele jetzt umfangreich Auskunft über Details und Hintergründe ihrer Pläne.

Zudem bestätigten sie am Dienstag, dass sie das Areal für die geplante „Stadt in der Stadt“ verkleinern wollen. „Wir hoffen, mit unserem Entgegenkommen zur Lösung offener Fragen beizutragen“, erklärte Festspiele-Intendant Thomas Oberender. Die Berliner Behörden hatten beklagt, nicht ausreichend Zeit für das umfangreiche Genehmigungsverfahren zu haben.

Bei dem Projekt des russischen Filmemachers Ilya Khrzhanovsky soll unter dem Titel „DAU Freiheit“ vom 12. Oktober an vier Wochen lang ein Gebäudekarree am Berliner Boulevard Unter den Linden mit einer Betonmauer abgeriegelt werden. Besucher können „Visa“ kaufen, um hinter der Mauer eine andere, fiktive Welt zu erleben, wie die Veranstalter sagen.

Es gehe nicht um die Wiedererrichtung der DDR oder eine Auferstehung der Stalinzeit, heißt es in dem Frage-Antwort-Stück. Vielmehr sei die Mauer ein Symbol für die Auseinandersetzung mit Freiheit und Unfreiheit. Die lange geheim gehaltenen Pläne haben in Berlin eine heftige kontroverse Debatte ausgelöst.

Mehr zum Thema:

Neue Mauer durch Berlin: „Zelebrierung des Bösen“

Kunstprojekt mit Mauer in Berlin wird abgespeckt

Kultursenator Lederer unterstützt Berliner Mauer-Projekt

Ringen um Genehmigung für Mauer-Kunstprojekt in Mitte

Diese Menschen wollen die Mauer noch einmal errichten

Berlin braucht keine neue Mauer

Berlins Senat steht grundsätzlich hinter Mauerprojekt

( dpa/BM )