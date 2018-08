Berliner Polizei soll 30 Postenhäuschen bekommen

Berlin. Der Objektschutz der Berliner Polizei soll 30 weitere Postenhäuschen bekommen. Das erfuhr die Berliner Morgenpost am Rande eines Termins an der französischen Botschaft auf dem Pariser Platz in Mitte. Dort wurde eines der neuen Häuschen präsentiert. Insgesamt wurden fünf angeschafft und aufgestellt. Halten diese neuen Postenhäuschen dem „Intensivtest“ stand, sollen weitere 30 errichtet werden.

Die Planung für die Häuschen laufen bereits seit dem Jahr 2012. Denn die Objektschützer der Polizei mahnten bereits seit längerer Zeit eine Modernisierung dieser Ausrüstung an. Viele der kleinen Häuschen, die vor Botschaften oder jüdischen Einrichtungen stehen, sind hoffnungslos veraltet. Die Planungen dauerten dennoch so lange, weil es stadtplanerische Bedenken gab. Nach der Ausschreibung erhielt schließlich die Firma Veloform aus Berlin den Zuschlag.

Die kleinsten Immobilien in Berlin

Das Unternehmen modifizierte die Häuschen nach den Wünschen der Polizei. Sie sind unter anderem mit Handy-Ladestationen, Heizung, Lüftung und höhenverstellbaren Sitzen ausgestattet. Außerdem besitzen die Postenhäuschen einen massiven Betonsockel und sogar einen Notausstieg. Tatsächlich sind die kleinen Häuschen, denen Polizisten des Objektschutzes aufgrund ihrer charakteristischen Form bereits den Namen „Dose“ gegeben haben, mit einem eigenen Hausanschluss versehen. Laut Polizei sind es damit die kleinsten Immobilien in Berlin.

In der Hauptstadt gibt es etwa 1450 Objektschützer, die neben dem Bewachen von gefährdeten Adressen auch Fuß- und Streifendienste erledigen. Im Vergleich zu früher sind die neuen Postenhäuschen für die Polizisten eine Weiterentwicklung. Die ersten Häuschen waren umlackierte Telefonzellen ohne jeglichen Komfort. Mittlerweile gibt es eine Debatte darüber, wo in Berlin weitere Posten aufgestellt werden sollen. Denn die alten Häuschen werden laut Polizei nicht alle aussortiert.