Frau bestreitet Mordversuch nach erfundener Vergewaltigung

Berlin. Eine Lüge mit weitreichenden Folgen hat drei 17, 19 und 23 Jahre alte Geschwister aus Wedding auf die Anklagebank des Landgerichtes Moabit gebracht. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten, allesamt Deutsche türkischer Herkunft, versuchten gemeinschaftlichen Mord vor. Am Montag begann vor einer Jugendkammer ihr Prozess. Im Wesentlichen geht es dabei wie schon bei der angeklagten Tat um die Wiederherstellung der verletzten Familienehre. Und um Selbstjustiz.

Am 28. Januar dieses Jahres lockte die 17-jährige Özlem S. ihren Bekannten Mohamed unter einem Vorwand zu einer Bushaltestelle in Heiligensee. Für die Staatsanwaltschaft war das Teil eines von Özlem und ihren Brüdern Umut (23) und Erkut (19) gemeinsam ausgeheckten Mordplanes. Besagter Mohamed sollte dafür büßen, dass er die 17-Jährige zuvor vergewaltigt hatte. Der Plan hatte nur einen kleinen Haken. Die Vergewaltigung hatte Özlem S. frei erfunden, um zu vertuschen, dass der Sex durchaus freiwillig war.

Der Mordanschlag, von dem die Staatsanwaltschaft ausgeht, verlief ausgesprochen dilettantisch. Bruder Umut versuchte zunächst, die Tür des Wagens, in dem Mohamed erschien, zu öffnen. Als das nicht gelang, zog er ein Messer und stach wütend auf die geschlossene Seitenscheibe ein, bis das Opfer vom Tatort flüchten konnte.

Zum Prozessauftakt schwiegen die Brüder

Die Schwester hingegen äußerte sich in einer langen Erklärung, die ihr Verteidiger vortrug. Und die Einblicke in Traditionen und Regeln gab, wie es sie wohl in vielen Migrantenfamilien gibt. Alle drei Geschwister lebten nach der Trennung der Eltern bei der Mutter. „Und meine Brüder waren meine Aufpasser“, hieß es in der Erklärung der 17-Jährigen. Für sie gab es strenge Regeln. Kontakte zu Männern streng verboten, Intimitäten undenkbar, die Regeln wurden vor allem vom ältesten Bruder Umut aufgestellt und ständig kontrolliert. Und dazu gab es die Standarddrohung, bei Verstößen gegen die Regeln werde der Teenager in die Türkei geschickt und dort verheiratet.

Als ihre Liebesbeziehung dank einer redseligen Freundin die Runde machte, geriet die 17-Jährige in Panik und erfand die Geschichte von der Vergewaltigung. Die Brüder reagierten prompt, die Familienehre musste wiederhergestellt werden. So entstand der Plan, den angeblichen Vergewaltiger in eine Falle zu locken. Sie sei davon ausgegangen, dass ihrem Bekannten lediglich eine Lektion erteilt werden sollte, von Mord sei nie die Rede gewesen, beteuerte Özlem S.

„Nach der Tat war mir klar, ich komme in den Knast oder muss in die Türkei, beides war für mich gleich schlimm“, berichtete die im Prozess anders als ihre Brüder recht selbstbewusst auftretende Özlem S. weiter. Statt in die Türkei kam sie in eine Einrichtung des Jugendnotdienstes, ihre Brüder landeten in U-Haft. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt.