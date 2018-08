Potsdamer Platz Arkaden: Floristen suchen Deutschen Meister

Berlin. In den Arkaden am Potsdamer Platz mischt sich der Duft von Blumen und nasser Erde mit den Gerüchen der Imbissläden, die den Austragungsort der Deutschen Meisterschaft der Floristen 2018 säumen. Die Sieger der Landesmeisterschaften aus den deutschen Bundesländern haben am Freitag in der Eingangshalle ihre eigenen Ausstellungs- und Arbeitsstationen aufgebaut. Die Tische, Regale und Kisten quellen über von Blütenpflanzen in intensiven Farben. Einige Besucher schleppen Spiegelreflexkameras mit großen Objektiven mit sich herum, mit denen sie die Blumenkunstwerke fotografieren. Aber die meisten machen nebenbei mit ihren Handykameras Bilder – und damit ist man auch schon beim Thema des Wettbewerbes.

Heiko Steudtner hat für sein Arrangement sogar eine Telefonzelle mitgebracht

Foto: Reto Klar

Das Motto der Meisterschaft lautet „Be real“

Es geht um das Spannungsfeld zwischen der realen Welt und virtuellen Internetwelten. Mit diesem Thema sollen sich die Teilnehmer in fünf Disziplinen auseinandersetzen, am Sonnabend küren die Veranstalter vom Fachverband Deutscher Floristen und der Fleurop AG den Gewinner. „Die Veranstalter möchten junge Menschen dazu anregen, sich weniger von vermeintlichen Idealen verunsichern zu lassen, sondern wieder mit Mut und Selbstbewusstsein ganz sie selbst und authentisch zu sein“, heißt es in der Wettbewerbsbroschüre. Be real eben. Gemeint sind vor allem die Medienplattformen wie Instagram, die in dem Ruf stehen, der optimierten Selbstdarstellung zu dienen.

Die ersten Ausstellungsstücke können seit Freitagmittag besichtigt werden, eine Jury aus Floristikspezialisten bewertet sie. „Höher, höher. Nein, da ragt noch etwas drüber. Noch höher“, weist eine Jurorin eine junge Frau mit einem Maßband in der Hand an. Die erste Disziplin des Tages ist Raumschmuck, unter dem Motto „Digital Illusion meets Reality“. Es gibt genaue Größenvorgaben, die sorgfältig kontrolliert werden. Keine Blütenspitze darf über die Maximalhöhe von 2,50 Metern und die Breite von zwei Metern hinausragen. Bei dem soeben vermessenen Exemplar scheint es zu passen, die Jury macht ihre Notizen und zieht weiter.

Ein gemeinsames Essen – wie im wirklichen Leben

An den Ständen sind die Teilnehmer schon dabei, ihren Wettbewerbsbeitrag für die nächste Disziplin zusammenzustecken – eine Tischdekoration zum Motto „Eat together – offline chatten“. Die Floristen sollen ein Zeichen gegen die moderne Entfremdung setzen und ein „Come together“ inszenieren, ein gemeinsames Essen, ganz persönlich und echt.

Heiko Steudtner aus Sachsen liegt gut in der Zeit, er lässt sich entspannt von den Besuchern neben einer Telefonzelle nach britischem Vorbild fotografieren, die er als Beitrag für die zweite Disziplin mitgebracht hat. „Ich habe mich für eine alte Münztelefon­zelle entschieden, weil das für mich ein Ort der Kommunikation ist“, sagt Steudtner. Im Inneren steht ein Stehtisch, an den nur zwei Personen passen. Es ist sehr eng, sehr intim. „In so einem abgeschlossenen Raum muss man sich ganz aufeinander konzentrieren, es ist keine Atmosphäre, in der man mit einem Handy in der Hand sitzen kann. Und das Telefon ist aufgehängt, es funktioniert nicht mehr, und in unserer Zeit geht die Telefonzelle ja ohnehin verloren“, erläutert Steudtner. Auch für die Aufgaben, die noch folgen, hat er sich etwas einfallen lassen.

Auch die Kreativität ist gefordert

Nur bei der letzten Disziplin sind alle Teilnehmer auf ihre spontane Kreativität angewiesen. Die Aufgabenstellung ist bis zum heutigen Sonnabend, 14 Uhr, geheim, die Veranstalter wollen auch keinen Hinweis geben. Alle Wettbewerber erhalten dann die gleichen Materialien und haben anderthalb Stunden Zeit, um ihr Kunstwerk zu schaffen. Um 20 Uhr findet die Siegerehrung im nahen CineStar Berlin (Potsdamer Straße 4) statt.

Die Deutsche Meisterschaft der Floristen gibt sich jung, alle Themenvorgaben sind auf Englisch und stützen sich teilweise auf populäre Hashtags. Andererseits will man auch kritisch mit der digitalen Welt umgehen. Blumen gibt es nur in echt. Zwischen den Wettbewerben legen viele Besucher an einem „Fotopoint“ einen Stopp ein, wo man sich mit floralen Accessoires fotografieren kann, bereitgestellt von den Veranstaltern. Die Bilder landen dann vermutlich auf Instagram.

Die Deutsche Meisterschaft der Floristen ist am Sonnabend in den Potsdamer Platz Arkaden zu sehen (ab 11 Uhr). Der Eintritt ist frei.