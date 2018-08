Dieses neue Museum täuscht Ihre Sinne

In der Karl-Liebknecht-Straße gibt es ein Museum, das Sie schrumpfen lassen kann oder wachsen. Zumindest sehen das Ihre Augen so. Eigentlich sind Sie nämlich genauso groß wie vorher. Verwirrt? Wir auch.

In der Karl-Liebknecht-Straße gibt es ein Museum, das Sie schrumpfen lassen kann oder wachsen. Zumindest sehen das Ihre Augen so. Eigentlich sind Sie nämlich genauso groß wie vorher. Verwirrt? Wir auch.

Am Alexanderplatz hat das Museum der Illusionen eröffnet - und lässt die Besucher auf dem Kopf stehen oder zu Zwergen werden.

Berlin. Den eigenen Augen kann man am Alexanderplatz nicht mehr trauen. Am Freitag hat unweit des Fernsehturms das Museum der Illusionen eröffnet. Optische Täuschungen stellen dort die Wahrnehmung der Besucher massiv auf die Probe. Sitzt da gerade wirklich jemand auf einem Stuhl? Nein, die Anordnung der Stuhlbeine im Raum lässt es nur so erscheinen. Auch der Kopf mancher Besucher wird in Wahrheit nicht auf dem gedeckten Mittagstisch serviert. Es ist alles eine Frage der Perspektive.

Die sorgt in dem neuen Museum ein ums andere Mal für Belustigung bei den Besuchern – und ermöglicht so manchen witzigen Schnappschuss. Zu den Höhepunkten zählen dabei Räume, die den Gästen verschiedenste Effekte vorgaukeln. Ein Raum mit schrägem Boden lässt eine Person zum Riesen anwachsen, eine andere schrumpft auf Zwergengröße wenn beide auf der jeweils richtigen Position stehen. Damit die Illusion auf dem Foto perfekt wird, gibt es für die Fotografen Markierungen auf dem Boden. Nur so steht nachher ein riesiger Stuhl im Raum und nicht nur hochkant gestellte Holzstücke sowie ein großes Brett, auf dem der Fotografierte Platz nimmt.

Das Museum der Illusionen vermittelt Bildung durch die Hintertür

Sich selbst und seine Begleiter abzulichten wird so zum festen Bestandteil des Museumsbesuchs, unterstreicht Inhaber Michael Posch: „Anderswo in Museen heißt es ‚Kamera aus!‘, bei uns ist es genau das Gegenteil.“ Sein Museum sei kein Ort mit Vorschriften und Belehrungen. Stattdessen stünden drei Dinge im Vordergrund: Spaß, Interaktivität und Bildung. Das geschieht mal über lustige Fotos. An anderen Stellen hängen Längenmaße vor Grafiken, mit denen man überprüfen kann, ob zwei Linien tatsächlich gleich lang sind, auch wenn die eine doch sie viel kürzer wirkt. Andere Bilder wirken, als würden sich Teile darauf bewegen.

Beim Vorführen des Effekts bleibt es dabei nicht. Auf beigefügten Erklärtafeln wird den Besuchern erläutert, was hinter der optischen Täuschung steckt. Ob das Auge oder das Gehirn den Effekt verursacht und wie das Phänomen wissenschaftlich bezeichnet wird. „Die Bildung geschieht dabei durch die Hintertür“, beschreibt Inhaber Posch das Konzept. Mit Spaßfaktor sollten Kinder wie Erwachsene etwas lernen. Dazu gehört, dass neben den optischen Illusionen auch Logikrätsel aus Holz ausliegen, an denen sich die Besucher versuchen können. Sollten Gäste irgendetwas nicht verstehen, oder noch einen Fotografen suchen, stehen immer mindestens vier Mitarbeiter in den Räumen bereit.

Das Museum an der Karl-Liebknecht-Straße sorgt so für kurzweilige Unterhaltung und vermittelt spielend wissen. Mit zwölf Euro für Erwachsene ist der Eintritt bei einer geschätzten Verweildauer von etwa 45 Minuten allerdings nicht ganz preiswert. Wer allerdings Lust hat, sich von optischen Illusionen unterhalten zu lassen und schon immer mal mit den Füßen an der Zimmerdecke stehen wollte – zumindest auf dem Foto – ist hier genau richtig.

Museum der Illusionen

Karl-Liebknecht-Str. 9, 10178 Berlin

Montag bis Sonntag 10.00 Uhr − 21.00 Uhr

Eintritt: Erwachsene: 12 Euro, Kinder (5-15 Jahre): 8 Euro, Senioren / Studenten: 10 Euro, Familienticket: 30 Euro (zwei Erwachsene mit maximal zwei Kindern (5-15 Jahre))

