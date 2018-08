Justizsenator Dirk Behrendt eröffnet „Hotels“ für Insekten

Ein Insektenhotel hängt an einer Fassade im Hof des Amtsgerichtes im Bezirk Wedding. Die Mini-Häuser wurden von Gefangenen in der Jugendstrafanstalt gebaut. Justizsenator D. Behrendt (Grüne) erklärte, damit leiste die Justiz einen Beitrag gegen das Insektensterben. Das sei nicht nur Hilfe zum Artenschutz, sondern auch Unterstützung für die jungen Männer im Gefängnis, die die Kästen bauen

Berlin. Hoteleröffnungen finden selten in Hinterhöfen statt, erst recht nicht von Gerichtsgebäuden. Genau dorthin hat am Freitag Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) geladen, um am Amtsgericht Wedding eine besondere Unterkunft einzuweihen. Der ungewöhnlich Ort erklärt sich durch die erhofften Gäste. Das neue Etablisment ist nicht für Toursiten gedacht, sondern richtet sich an kleine, durch die Berliner Luft schwirrende Helfer: es ist ein Insektenhotel.

Das „Hotel“ ist denn auch nur ein etwa 30 mal 40 Zentimeter großer Holzkasten gefüllt mit Holzspänen und -klötzchen, Tannenzapfen sowie Holzblöcken mit vielen kleinen Löschern. In ihm können unter anderem Hummeln und andere Wildbienenarten, Marienkäfer und Schmetterlinge nisten. „Wir wollen damit einen Beitrag leisten, um die Biodiversität in Berlin zu erhalten“, sagte der Justizsenator, bevor er den Vorhang lüftete und die Brutstätte seinen tierischen Nutzern übergab.

Wildbienen bleiben meist unbeachtet

Behrendt erklärte, ohne Bienen funktioniert das menschliche Leben auf der Erde nicht mehr. Tatsächlich könnten Bauern Gemüse-, Getreide und Obstsorten anbauen, wie sie wollten. Gäbe es keine Bienen, würde aus den unbestäubten Blüten nichts Essbares wachsen. Während sich gerade in Berlin jedoch mittlerweile viele Menschen für Honigbienen einsetzen und selbst zu Imkern werden, bleiben Wildbienen meist unbeachtet der neuen Bienenfreunde. Dabei leisten auch sie einen wichtigen Beitrag. Bestäuben Blüten, die Honigbienen gar nicht erreichen können. Vom häufig beschworenen Bienensterben sind jedoch vor allem sie betroffen.

Auch in der Stadt geht die Biodiversität zurück, betonte Behrendt. „Wir haben viele Insekten, die in der Stadt unter Druck stehen“, sagte der Justizsenator. Neubauten auf Brachflächen hätten den Tieren den Lebensraum genommen. Bei der Sanierung geglättete Fassaden ließen keine Lücken mehr im Gemäuer als Nistplatz für die Nützlinge. Das Insektenhotel am Amtsgericht Wedding ist deshalb nur der Anfang, sagte Behrendt. In den kommenden Tagen sollen die Nisthilfen an neun weiteren Berliner Gerichtsgebäuden angebracht werden. Gebaut haben die Holzkästen Häftlinge der Jugendstrafanstalt Berlin. Im Shop des Gefängnisses werden sie auch vertrieben. Behrendt hofft, dass sich Berliner Bürger zum Kauf entscheiden und Insektenhotels an ihren Häusern und Gärten aufhängen.

Jugendliche Häftlinge haben die Insektenhotels gebaut

Ist ein so kleiner Holzkasten nicht zu wenig im Kampf gegen das Insektensterben? Auf der etliche Quadratmeter großen Wand am Amtsgericht geht das Insektenhotel fast unter. Der ebenfalls anwesende Turgut Altug, Sprecher für Naturschutz der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus sieht es zumindest als Symbol. „Ich freue mich, dass die Justizverwaltung sich dessen annimmt“, sagte er. Er hätte es gut gefunden, wenn alle Senatsverwaltungen mitgemacht hätten. So bleibt in Berlin noch mancher Platz frei für neue Insektenunterkünfte.