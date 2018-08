In der Nacht wurde eine umfangreiche Störung bei der Telekom behoben. Seit Dienstag waren Haushalte in Mitte ohne Internet und Telefon.

Telekom-Störung 1000 Haushalte in Berlin-Mitte wieder am Netz

Berlin. In Berlin-Mitte waren seit Dienstag mindestens tausend Internet- und Telefonanschlüsse gestört. In der Nacht zu Donnerstag konnten Techniker der Telekom die Störung dann beseitigen.

Bei Bauarbeiten an der Torstraße war zuvor eine Kabelkanalanlage stark beschädigt worden, teilte eine Sprecherin der Deutschen Telekom mit. Das Ende der Störung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar. Es wurde "mit Hochdruck" an der Behebung der Schäden gearbeitet. "Aktuell werden die Fehlerstellen lokalisiert", sagte die Sprecherin am Mittwoch. Danach müssten Tiefbauarbeiten durchgeführt werden.

Am Donnerstag bestätige ein Telekom-Sprecher, dass die erforderlichen Bauarbeiten ausgeführt wurden. "Am Donnerstagmorgen um ein Uhr wurde das Kabel repariert, nun geht alles wieder", sagte er der Berliner Morgenpost.

( jub/dpa )