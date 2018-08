Mitte bereitet Kutschenverbot am Brandenburger Tor vor

Pferdekutsche am Brandenburger Tor sollen bei großer Hitze verboten werden (Archiv)

Trotz der großen Hitze sind Pferdekutschen am Brandenburger Tor unterwegs. Mittes Bezirksbürgermeister von Dassel will das verbieten.

Die Senatsverwaltung für Justiz hat zwar allen Veterinärämtern in den Bezirken nahegelegt, bei Temperaturen über 30 Grad Hitzefrei für Berlins Kutschpferde anzuordnen. Wie aus einer Anfrage von Stefan Taschner (Grüne) im Abgeordnetenhaus jedoch hervorgeht, kommt der Bezirk Mitte dem nicht nach. Aus Personalmangel, so die Begründung der noch unveröffentlichten Antwort.

„Die Behörde arbeitet eindeutig zu langsam und kontrolliert bei Hitze nicht ausreichend“, rügt deshalb Taschner, Sprecher für Energie, Radverkehr und Tierschutz der Grünen. Eines sei aus den Antworten der Senatsverwaltung wieder klar geworden: Die Kutschenbetreiber hielten die Pausenzeiten zur Erholung der Pferde nicht ein.

Wie Stephan von Dassel (Grüne), Bezirksbürgermeister in Mitte, auf Anfrage der Morgenpost sagte, sei das Bezirksamt „kurz davor, aus Gründen des Tierschutzes ein Verbot des Kutschenbetriebes bei sehr hohen Temperaturen zu erlassen“. Das sei rechtlich nicht ganz einfach. „Ich hoffe aber, dass wir das spätestens nächste Woche in Kraft setzen können“, kündigte er an.