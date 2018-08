Boulevard der Stars am Potsdamer Platz wird aufpoliert

Der deutsche "Walk of Fame" in Mitte wird renoviert. Autofahrer müssen mit Verkehrseinschränkungen rechnen.

Mitte. So mancher Stern ist verblasst, auch der rote Belag aus rotem Asphalt ist an vielen Stellen zerkratzt. Der „Boulevard der Stars“ am Potsdamer Platz präsentiert sich bereits seit Längerem in einem wenig ansehnlichen Zustand. Im März sorgte dann auch noch ein schwerer Autounfall für erhebliche Schäden. Nun ist Besserung in Sicht.

Die nach Vorbild des „Walk of Fame“ in Los Angeles errichte Erinnerungsmeile an deutsche Filmstars wird renoviert, teilte das Bezirksamt Mitte mit. Neben einer Reinigung der Flächen auf dem Mittelstreifen der Potsdamer Straße zwischen Sony-Center und Kollhoff-Tower ist auch ein Abschleifen und Konservieren der Sterne vorgesehen. Die Arbeiten sollen laut der zuständigen Stadträtin Sabine Weißler (Grüne) in zwei Bauabschnitten erfolgen und bis Mitte September abgeschlossen sein.

Senatsverwaltung zahlt Sanierung des Boulevard der Stars

Bis dahin müssen Autofahrer sich auf Behinderungen einstellen. Auf beiden Seiten der Mittelinsel der Potsdamer Straße sind bereits Bauzäune aufgestellt, die die jeweils linke Fahrspur einengen. Bereits zuvor waren an diesem Abschnitt der wichtigen Ost-West-Verbindung Tempo-30-Schilder aufgestellt worden. Das neue Tempolimit dient allerdings nicht dem Bauvorhaben, sondern soll dabei helfen, die Belastung der Luft mit gesundheitsschädlichen Stickoxiden zu senken. Einen entsprechenden Großversuch hatte die Senatsverkehrsverwaltung ab 1. Juni auf Teile der Potsdamer Straße ausgeweitet.

Der „Boulevard der Stars“ war im Jahr 2010 angelegt worden. Mit den dort verlegten Sternen werden inzwischen mehr als 100 überwiegend deutschsprachige Prominente aus Film und Fernsehen gewürdigt. Zu ihnen gehören Schauspieler und Schauspielerinnen wie Mario Adorf und Romy Schneider, aber auch Regisseure, Komponisten oder Produzenten. Finanziert wird die Sanierung aus Mitteln der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und des Bezirks. Über die Höhe gab es keine Angaben.

