Bezirk Mitte erbt 400.000 Euro - und sucht Ideen dafür

Der Bezirk Mitte hat 400.000 Euro von einer Frau aus Wedding geerbt. Das Bezirksamt sucht Vorschläge, was damit gemacht werden soll.

Berlin. Einen unverhofften Geldsegen hat das der Bezirk Mitte erhalten - und fragt nun die Berliner, was damit passieren soll. Wie das Bezirksamt Mitte am Donnerstag mitteilte, hat das Land Berlin 400.000 Euro von einer Frau aus Wedding geerbt. Einzige Bedingung: Das Geld soll laut Testament für Heimkinder, kranke Kinder und Arme eingesetzt werden.

Über die Identität der Verstorbenen ist dem Bezirksamt nichts Näheres bekannt, auch wurde der Bezirk Mitte nicht ausdrücklich im Testament erwähnt. Nachdem dem Land Berlin die Erbschaft zu fiel, einigten sich das Land und der Bezirk jedoch darauf, das Geld in Mitte zu verteilen.

Mitte sucht Ideen für Projekte

Wohin die Mittel fließen, ist offen. Der Bezirk sammelt dazu nun Vorschläge aus ganz Berlin. "Die gesamte Summe steht für Ideen aus der Bevölkerung zur Verfügung", sagte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel der Berliner Morgenpost. Dabei könne es sich um Projekte handeln, melden könnten sich aber auch Vereine und Trägereinrichtungen, die eine weitere Stelle finanzieren wollen. „Sowohl Ideen als auch ausgereifte Konzepte sind willkommen“, so von Dassel.

Vorschläge sind bis Ende August an den Bezirksbürgermeister zu schicken. Maximal fünf Projekte sollen von dem Geld profitieren. Im Nachhinein kann die Summe nicht erhöht werden, teilte das Bezirksamt mit. Bis spätestens Mitte 2023 sollen die zusätzlichen Mittel ausgegeben sein.

Sie haben eine Idee, wie die Mittel verwendet werden könnten? Vorschläge sind bis Freitag, den 31. August 2018 schriftlich einzureichen an Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel, Stichwort: Erbschaft, Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin oder per Mail an: bezirksbuergermeister@ba-mitte.berlin.de.