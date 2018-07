Schimmelbefall: Neuer Standort für das Gesundheitsamt Mitte

Die Behörde musste wegen Problemen mit Schimmel dringend umziehen. Der Umbau in Moabit ist jedoch erst in zwei bis drei Jahren beendet.

Mitte. Ephraim Gothe (SPD) ist begeistert. „Das war ein echter Glückstreffer“, sagte Mittes Gesundheitsstadtrat mit Blick auf den neuen Standort des Gesundheitsamtes Mitte in Moabit. Das Gelände an der Turmstraße sei vor allem zentral gelegen. Der Bereich Augenheilkunde mit Berlins einziger Beratungsstelle für Menschen mit Sehbehinderungen ist zuerst auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhaus Moabit in der Turmstraße 21 untergekommen. Der Umzug war notwendig geworden, weil der ehemalige Standort an der Reinickendorfer Straße 60-60b von Schimmel befallen war.

Bereits im Jahre 2015 war dort der Schimmelbefall festgestellt worden, Ende 2016 erklärten Gutachter eine Renovierung für nicht finanzierbar. Das Schimmelproblem war derweil so massiv geworden, dass auch ein möglicher Neubau verworfen wurde. In der Folge musste das Gesundheitsamt schließlich Anfang dieses Jahres auf sieben verschiedene Standorte ausweichen.

Gesundheitsamt an zwei Hauptstandorten

Den neuen, zentralen Standort hatte die Beratungsstelle der Augenheilkunde bereits Anfang April bezogen. In der Behörde arbeiten Zahnärzte, Optiker und Sozialarbeiter zusammen. Neben der Aufklärung über Alltagshilfen für bestimmte Sehbehinderungen, kümmern sich die Mitarbeiter auch um die Kommunikation mit Kostenträgern wie Krankenkassen oder Schulämtern. „Grundsätzlich sind wir Ansprechpartner für alle Probleme, die nach einer Diagnose aufkommen können“, so Augenärztin Christine Stamm.

Die Räume im Haus M an der Turmstraße hatte die Behörde aufgrund der Dringlichkeit ohne vorherige Renovierung bezogen. Die notwendigen Umbauarbeiten übernimmt die Berliner Immobilienmanagement GmbH in den nächsten zwei bis drei Jahren. Langfristig sollen insgesamt 6000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen, die dann nach und nach von den anderen Abteilungen des Gesundheitsamtes bezogen werden, um so die Abteilungen auf nur zwei Hauptstandorte an der Turmstraße und am Mathilde-Jacob-Platz zu konzentrieren. Berlins Finanzstaatssekretärin Margaretha Sudhof (SPD) hofft, dass der Umbau möglichst schnell abgeschlossen werden kann. Die jetzige Situation sei weder für die Behörde noch für die Berliner tragbar.

Mehr zum Thema:

Sonderzahlungen sollen Ärzte in Gesundheitsämter locken

Berlin startet Bundesratsinitiative für bessere Pflege

Diese zehn Kinderkrankheiten sollten alle Eltern kennen