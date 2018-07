Straße des 17. Juni bleibt noch bis Mittwoch gesperrt

Berlin. Nach dem Ende der Fußballweltmeisterschaft ist die Straße des 17. Juni wegen des Abbaus der Berliner Fanmeile vorerst weiter gesperrt. Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin wird dies noch bis in die Nacht zu Mittwoch der Fall sein. „Bitte weiter umfahren“, twitterte die VIZ.

Am Sonntag war es auf der Fanmeile am Brandenburger Tor zum WM-Finale zwischen Frankreich und Kroatien noch einmal richtig voll geworden. Fußball-Fans konnten dort in den vergangenen Wochen die Spiele auf mehreren Großleinwänden verfolgen. In einer Mitteilung der Veranstalter nach dem Finale hieß es zugleich: „Das frühe Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft ist auch an der größten Fanmeile nicht spurlos vorübergegangen.“ So sei die Fanmeile nach der Vorrunde verkürzt worden.

Eine Sprecherin des Veranstalters sagte: „Die Fanmeile hat am Ende wirtschaftlich mit einem Minus geschlossen.“ Es sei aber die richtige Entscheidung gewesen, dass sie stattgefunden habe und bis zum Schluss offen gewesen sei.

( BM/dpa )