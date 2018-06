Greenpeace-Aktion: Polizei ermittelt elf Tatverdächtige

Berlin. Nach der Greenpeace-Aktion liegen bei der Polizei 13 Anzeigen vor, die noch ausgewertet werden müssen. Wie ein Sprecher mitteilte, sei es auch zu einem Verkehrsunfall gekommen, weil die Fahrbahnmarkierungen für die Autofahrer nicht mehr erkennbar gewesen seien.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hier seien bislang elf Tatverdächtige im Alter zwischen 22 und 33 Jahren, darunter neun Frauen und zwei Männer, ermittelt worden. Zudem ermittelt die Polizei auch wegen Gewässerverunreinigung - das Wasser, das die BSR zum Reinigen verwenden musste, läuft direkt in die Spree - und wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

Greenpeace wird wegen der Protestaktion mit gelber Farbe an der Berliner Siegessäule voraussichtlich eine dicke Rechnung erhalten. Das ergibt sich aus dem Aufwand der Berliner Stadtreinigung BSR am Dienstag zur Beseitigung. Zwar stehe die genaue Höhe der Reinigungskosten noch nicht fest, sagte der BSR-Sprecher Sebastian Harnisch am Mittwoch. Klar sei aber: „Wir werden die Kosten dem Verursacher in Rechnung stellen.“

Die Greenpeace-Aktivisten hatten auf dem mehrspurigen Kreisverkehr mit fünf Ausfahrten 3500 Liter gelbe Farbe verteilt. Aus der Luft sollte so das Bild einer Sonne entstehen - als „strahlendes Symbol für die Energiewende“. Grund für die Protestaktion war das erste Treffen der Kohlekommission der Bundesregierung am Dienstag.

Von 9 Uhr bis 16.30 Uhr arbeitete die BSR nach eigenen Angaben am Großen Stern; 15 Angestellte waren im Einsatz. „Die Reinigungsmaßnahmen waren sehr aufwendig“, sagte Harnisch. Vier Spülwagen und acht Kehrmaschinen seien angerückt. Die Spülwagen, deren Tanks zehntausend Liter Wasser fassen, fuhren voraus und lösten mit dem Wasser die Farbe von der Straße. Dahinter fuhren die Kehrmaschinen und saugten das Farb-Wasser-Gemisch auf.

„Es waren jeweils mehrere Durchgänge nötig, um die Straße wieder sauber zu bekommen“, sagte Harnisch. Mehrere zehntausend Liter Wasser seien verbraucht worden. Am Dienstagnachmittag hatte die BSR als Zwischenstand 60.000 Liter Wasser gemeldet, da sei aber noch etwas dazugekommen, hieß es tags darauf. Das Farb-Wasser-Gemisch wurde dann auf einem BSR-Standort gesammelt und wird speziell entsorgt. Bei der Farbe handelte es sich laut Greenpeace um ein ökologisch unbedenkliches, selbst angerührtes Gemisch aus Zellulose und dem Mineral Spinell.

Bei zwölf Fahrzeugen und rund sieben Stunden Arbeit kommen insgesamt mindestens 80 abzurechnende Einsatzstunden zusammen. Mit welchen Kosten eine Stunde Reinigungsfahrt berechnet wird, wollte die BSR nicht sagen. In manchen deutschen Städten werden pro Stunde Reinigung mit einer großen Kehrmaschine mehr als 1000 Euro in Rechnung gestellt - bei solchen Größenordnungen wäre die Aktion für Greenpeace eine teure Angelegenheit.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, weil die Aktion nicht angemeldet war. Außerdem sei nach Rücksprache mit den Wasserbetrieben ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung eingeleitet worden. Das Schmutzwasser wird demnach an der Stelle direkt in die Spree geleitet. Am Dienstag hatte die Polizei mitgeteilt, dass diejenigen, deren Kleidung oder Fahrzeuge durch die Farbe verschmutzt wurden, Anzeige erstatten könnten.

