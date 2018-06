Kindermörder Keith M. droht Sicherungsverwahrung

Berlin. Der 27. April dieses Jahres hätte für den Kindermörder Keith M. der Tag der Entlassung aus dem Gefängnis sein können. Doch es kam anders, seit dem 28. April sitzt der inzwischen 29-Jährige wieder in Untersuchungshaft. Er muss sich seit Freitag erneut vor Gericht verantworten.

Im Juni 2006 gab es gegen ihn den ersten Prozess. Er hatte zehn Monate zuvor in Zehlendorf einen siebenjährigen Jungen bestialisch getötet. Einfach so, aus Frust, wie der damals 16 Jahre alte Keith M. vor einer Moabiter Jugendkammer sagte. Er kannte das Opfer gar nicht. Der Vorsitzende Richter sprach bei seiner Urteilsverkündung von „einer reinen Lust am Morden“.

Dafür wurde Keith M. zur Höchststrafe für jugendliche Täter verurteilt: zehn Jahre Haft. Im Laufe der Haftjahre gab es dann noch drei weitere Prozesse gegen den gedrungenen Mann – für Straftaten, die er in der jeweiligen Justizvollzugsanstalt verübte. Ausnahmslos verbale und körperliche Angriffe auf Justizbedienstete und Mitgefangene.

Dafür bekam er erneut Strafen – Gefangene nennen es „Nachschlag“ – von insgesamt anderthalb Jahren. Beim letzten Fall ging es um eine Schlägerei mit dem Mitgefangenen Stefan J. in einem Duschraum im Gefängnis Tegel. Auch Stefan J. sitzt im Gefängnis, weil er ein Kind ermordete – ein zwölfjähriges Mädchen im brandenburgischen Eberswalde.

Im aktuellen Verfahren geht es erneut um eine Attacke von Keith M. gegen einen Mitgefangenen. Verübt im Mai 2017 im Gefängnis Tegel. Er soll dem Mitgefangenen, der gestohlen haben soll, laut Anklagesatz „zwei Mal mit der rechten Faust ins Gesicht geschlagen haben“. Außerdem habe er von ihm gefordert, dass er Tabak zurückzahlen müsse, ansonsten werden er ihm „den Schädel einschlagen“. Der Mitgefangene soll daraufhin aus Angst seine Jacke gegen Tabak getauscht und ihn Keith M. gegeben haben.

In einer zweiten Anklage geht es um einen weiteren Fall, der sich den Ermittlungen zufolge am 15. Februar dieses Jahres in der Justizvollzugsanstalt Moabit ereignete – Keith M. war inzwischen in diese Anstalt verlegt worden. Hier soll er einem Mitgefangenen im Flur unvermittelt einen heftigen Schlag in den Nacken versetzt haben. Als der Mitgefangene zu Boden ging, soll er ihn getreten, sich auf seinen Brustkorb gesetzt und seinen Kopf mit den Fäusten bearbeitet haben. Justizbedienstete kamen hinzu und trennten die beiden

"Ich bin mal wieder der Täter, obwohl ich das Opfer bin..."

Keith M. schwieg auf Anraten seiner Verteidigerin zu den Vorwürfen. In abgefangenen Briefen – die am Freitag von der Vorsitzenden Richterin verlesen wurden – beteuert er seine Unschuld. Die Adressaten seiner Briefe waren zwei Mitgefangene. Er habe versucht, Problemen „aus dem Weg zu gehen“, heißt es da zu dem Vorfall in Moabit. Der andere habe ihn angegriffen, und die Wärter seien erst hinzugekommen, als er, Keith M., sich gewehrt habe. „Ich bin mal wieder der Täter, obwohl ich das Opfer bin ... Das ist die Geschichte meines Lebens.“ Wann würden die anderen endlich mal begreifen, „dass ich ein anständiger Mensch bin“?

Für Keith M. geht es um sehr viel in diesem Prozess. Sollte er verurteilt werden, droht ihm eine anschließende Sicherungsverwahrung. Aber zunächst müssen ihm die Taten erst einmal nachgewiesen werden. In dieser Hinsicht begann der Prozess für ihn ausgesprochen günstig: Der Mitgefangene, mit dem Keith M. am 15. Februar einen Konflikt hatte, war für Freitag als Zeuge geladen. Er wurde im Mai aus der Haft entlassen, hatte die Ladung aber noch zu seiner Zeit im Gefängnis bekommen. Trotzdem erschien er nicht. Zum nächsten Verhandlungstag, am 18. Juni, soll er deshalb von der Polizei ins Gericht gebracht werden. Und er muss eine Ordnungsstrafe von 100 Euo zahlen.

