Berlin-Mitte Eine Person verletzt: Autocrash an Kreuzung in Mitte

Berlin. In der Nacht zu Sonntag hat es in Berlin Mitte an der Kreuzung Alexanderstraße Ecke Holzmarktstraße einen Unfall zwischen einem BMW und einem Opel gegeben.

Laut ersten Insiderinformationen wurde bei dem Zusammenstoß der beiden Pkw eine Person verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

