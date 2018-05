Bezirk Mitte in Video über sich selbst: „Ein einziges Chaos“

Berlin. Der Clip kommt gleich zur Sache: "Berlin Mitte ist ein einziges Chaos", heißt es nach zwei Sekunden. In den folgenden Minuten zählen Mitarbeiter des Bezirksamts Mitte dann auch noch genüsslich die gängigen Vorurteile gegenüber Verwaltungen auf – und all' jenen, die dort sitzen: umständlich, unfreundlich, unmodern. Das jetzt online kursierende Video ist jedoch kein Werk filmisch begabter Bürokratenhasser. Vielmehr will Mitte derart ironisch-offensiv neue Kollegen ködern.

Hintergrund: Der Behörde steht altersbedingt der Abgang zahlreicher Mitarbeiter bevor – und das bei wachsenden Einwohnerzahlen und zunehmenden Aufgaben. Anfang 2017 hatte schon Marzahn-Hellersdorf einen Film in Auftrag gegeben und darin etwa die Arbeitsplatz-Sicherheit in seiner Verwaltung unterstrichen. Nun sucht Mitte Nachwuchs. Besonders in den sozialen Netzwerken zähle man auf Verbreitung, sagt Kim Tran, Mitarbeiterin der P­ressestelle. Auf Facebook und Twitter wurde der am Donnerstag veröffentlichte Clip allerdings bislang nur wenig geteilt oder re­tweetet.

Der Zoo öffnet vorzeitig für Panda-Aufnahmen

An vier Tagen im April war die Berliner Produktionsfirma "Gesellschaft für digitalen Ungehorsam" durch die Amtsstuben Mittes gehastet. Der Zoo öffnete vorzeitig für Panda-Aufnahmen, und um die Amtsärztin besonders herzig in Aktion zu zeigen, ließ der Kameramann sein eigenes Baby herbeiholen. Gut 20 zuvor angefragte Mitarbeiter, die für die rund 80 beim Bezirksamt eingesetzten Berufsgruppen stehen, bezeugen nun elanvoll, dass der Job bei der Verwaltung eben doch abwechslungsreich und zeitgemäß ist.

Erfrischend unterscheidet sich der Clip vom verstaubten Imagefilm, mit dem die Senatsinnenverwaltung im September 2015 neue Azubis ansprechen wollte. Im weit länger als seine fünf Minuten wirkenden Video über zwei junge, erfolgreiche Verwaltungsmitarbeiter prallten deren gescriptete, krampfig-beschwingte Formulierungen auf die Waschmittelverkäufer-Stimme des Erzählers. Zweimal lief zudem der damalige Innensenator Frank Henkel (CDU) publikumswirksam durchs Bild.

In Ansprache und Look erinnert das neue Mitte-Video natürlich an die kecken Plakate und Clips der BVG ("Is mir egal"). Es erweist dem großen Vorbild sogar eine Reverenz, indem ein aufgebrachter BVG-Fahrer samt Bus gezeigt wird. Die Verneigung war den Machern offenbar wichtig: Mit einem Schreiben an die BVG hatte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (B90/Grüne) persönlich um Unterstützung gebeten.

https://www.berlin.de/ba-mitte/karriere/mitte-als-arbeitgeber/artikel.675841.php