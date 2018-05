Ein 32-Jähriger wurde durch den Wurf am Kopf verletzt, ein 53-Jähriger stürzte zu Boden, als er den Betrunkenen überwältigen wollte.

Polizeieinsatz in Mitte

Polizeieinsatz in Mitte Betrunkener wirft Flasche in Menschenmenge

Berlin. Ein betrunkener und randalierender Mann hat vor einer Gaststätte in Mitte zwei Menschen verletzt. Der 46-Jährige sei am Sonnabendmorgen zuvor aus dem Lokal an der Ackerstraße verwiesen worden, sagte ein Polizeisprecher.

"Aus Wut darüber griff er sich anschließend eine Glasflasche und warf sie in eine Menschenmenge". Ein 32-jähriger Mann wurde am Kopf getroffen und leicht verletzt. "Er konnte ambulant versorgt werden", hieß es bei der Polizei.

Ein 53-Jähriger stürzte zu Boden, als er versuchte, den Mann von einem zweiten Wurf abzuhalten. Er verletzte sich schwer am Arm und musste im Krankenhaus versorgt werden. Die alarmierte Polizei nahm den Angreifer fest. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem 46-Jährigen ergab einen Wert von über 2,5 Promille.

( dpa )