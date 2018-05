Junge Greenpeace-Mitglieder sprangen in die noch kühle Spree, um für einen schnelleren Kohle-Ausstieg zu demonstrieren.

Greenpeace-Aktion Jugendliche springen für Kohle-Ausstieg in die Spree

Berlin. Aktivisten der Greenpeace-Jugendorganisation (JAG) sind am Sonntagvormittag im Berliner Regierungsviertel in der Spree baden gegangen. Sie wollten damit für mehr Klimaschutz und einen schnelleren Kohle-Ausstieg demonstrieren, wie Sprecher Jonathan Kurz erklärte. Die jungen Leute zogen ein fünf Quadratmeter großes Transparent mit der Aufschrift "Lasst unsere Zukunft nicht absaufen" durch das Wasser. Eine halb versunkene Weltkugel wurde ebenfalls durch die Spree transportiert.

"Es geht ganz direkt um die Zukunft von jungen Leuten", sagte Kurz. Klimaschutz müsse ernst genommen werden, die Kohlekommission der Bundesregierung komme "nicht in die Pötte".

Laut Koalitionsvertrag soll die Kommission der Bundesregierung noch in diesem Jahr ein Enddatum für den Ausstieg aus der Kohlestrom-Produktion in Deutschland festlegen. Greenpeace wirft der Bundesregierung vor, beim Klimaschutz "seit Jahren auf der Stelle" zu treten. "Mit etwa 900 Millionen Tonnen lag der CO2-Ausstoß im vergangenen Jahr so hoch wie bereits 2009", sagte Kurz.

( BM/dpa )