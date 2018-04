Der Unfall ereignete sich an der Ecke Mollstraße und Otto-Braun-Straße. Es entstand hoher Sachschaden.

Unfall Auto und Tram in Mitte zusammengestoßen

In Mitte hat sich am Donnerstagabend ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Tram ereignet. Der Unfall ereignete sich an der Ecke Mollstraße und Otto-Braun-Straße. Bei dem Unfall wurde nach ersten Informationen von vor Ort niemand verletzt, es entstand allerdings hoher Sachschaden.

( BM/seg )