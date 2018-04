Bezirk lässt Verbotsschild für Kutschen wieder abbauen

Pferdekutschen dürfen nun wieder am Pariser Platz halten

Die kutschenfreie Zeit vor dem Brandenburger Tor ist vorbei. "Die Straßenverkehrsbehörde hat den Rückbau und gleichzeitig die unverzügliche Wiederherstellung des ursprünglichen Beschilderungszustandes veranlasst", teilte der Bezirk Mitte am Donnerstagmorgen mit. Inzwischen ist das Verkehrsschild abmontiert, das Pferdekutschen ein Befahren des Pariser Platzes verbietet. Ersetzt wurde es durch ein allgemeines Verkehrsverbot. Laut Zusatzschild ist der Platz aber frei für Anlieger, Radfahrer, Taxis und Gespannfuhrwerke.

Zuvor hatte das Verwaltungsgericht das vom Bezirk verhängte Kutschenverbot vor Berlins wichtigstem Wahrzeichen gekippt. Die Richter bestätigten einem Fuhrunternehmer nicht nur die aufschiebende Wirkung seines Einspruchs. Sie machten auch deutlich, dass sie "ernstliche Zweifel" an der Rechtmäßigkeit der verkehrsrechtlichen Anordnung haben, mit der Pferdegespannen das Befahren des Platzes untersagt werden sollte.

Ein deutlicher Fingerzeig für den Bezirk, der noch die Möglichkeit hat, den Widerspruch gegen die Verkehrsanordnung abzuweisen. In diesem Fall kann der Fuhrunternehmer dagegen klagen, mit offenbar guten Erfolgschancen.

Nur zwei Unfälle in fünf Jahren

Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) will nun gemeinsam mit dem Senat prüfen, ob für den Pariser Platz eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt wird. Dabei geht es um den Nachweis, dass dort Fußgänger durch die Gespanne gefährdet werden. Die Richter sehen indes keine besondere Gefahrenlage und verwiesen dazu auf die Unfallstatistik. Danach seien in den vergangenen fünf Jahren lediglich zwei Unfälle registriert worden, an denen Gespannfuhrwerke beteiligt waren.

Mehr zum Thema:

Brandenburger Tor: Ein simples Kutschen-Verbot reicht nicht

Pferdekutschen dürfen wieder auf den Pariser Platz fahren