Tiergarten: „Die Situation ist deutlich besser“

Der Schleusenkrug im Tiergarten bereitet sich bereits auf den Frühling vor. Inhaber Dominik Ries hat in seinem Biergarten die Bänke aufgestellt. Die Sonnenstrahlen am Montag nutzte er, um den Weg vor seinem Lokal zu fegen und Müll aus den Büschen zu fischen. "In den vergangen Monaten ist viel passiert. Die Situation ist deutlich besser geworden", sagt er der Berliner Morgenpost. "Die Lampen entlang des Schleusenweges wurden mit hellen LED-Leuchten ausgestattet. Das Grünflächenamt hat die Büsche verschnitten", sagt er. In den vergangenen Jahren hätten auch im Winter Obdachlose am Schleusenweg campiert. Das ist nicht mehr so.

Nach dem Mord an Susanne F. im September 2017 hatte es eine monatelange Debatte um die Sicherheit im Tiergarten gegeben. Die 60 Jahre alte Charlottenburgerin war Stammgast im Schleusenkrug. Sie wurde auf dem Nachhauseweg mutmaßlich von einem 18 Jahre alten, obdachlosen Tschetschenen ausgeraubt und getötet. Der Täter sitzt in Untersuchungshaft. Die Verhandlung soll bald beginnen.

Wegen der Probleme mit zeltenden Obdachlosen, regelmäßigem Drogenhandel und Überfällen im Berliner Tiergarten kontrollierten Polizei und Ordnungsämter verstärkt gemeinsam. Innensenator Andreas Geisel (SPD) setzte im Oktober eine Taskforce Tiergarten ein, um die Situation zu verbessern. Deren Ergebnisse sollen am Mittwoch den Parlamentariern im Unterausschuss Bezirke des Abgeordnetenhauses vorgestellt werden.

Alte Zustände im Tiergarten sollen sich nicht wiederholen

Wie aus dem Bericht hervorgeht, der der Berliner Morgenpost vorliegt, tagte der Krisenstab unter Leitung von Staatssekretär Christian Gaebler (SPD) zweimal – am 13. Oktober und 28. November. Danach ging die Zuständigkeit für die bei der Taskforce verabredeten Strategiekonferenzen an die Senatsverwaltung für Soziales über. Bei der Abschlusssitzung wurde laut dem Bericht an die Parlamentarier, den Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) unterzeichnete, verabredet, auf Arbeitsebene Vorkehrungen zu treffen, dass sich die alten Zustände nicht wiederholen.

Allerdings setzt der Senat dabei nicht nur auf die Polizei. "Ordnungsmaßnahmen allein sind kein Ansatzpunkt für eine dauerhafte Lösung der Problematik der Obdachlosigkeit in den Parks", so Breitenbach. Eine der bei der ersten Strategiekonferenz zur Obdachlosigkeit eingerichtete Arbeitsgruppe befasse sich allein mit der Unterstützung für EU-Ausländer. Die Ergebnisse dazu sollen in diesem Herbst vorgestellt werden.

"Deutliche Entspannung im Tiergarten und angrenzenden Gebieten"

Die Zusammenarbeit zwischen den bezirklichen Ordnungsämtern und der Polizei vor Ort sei sehr kooperativ, heißt es in dem Bericht weiter. "Zuletzt wurde eine deutliche Entspannung im Tiergarten und den angrenzenden Gebieten festgestellt." Es gebe keine größeren Zeltstädte. Es sei auch keine Verlagerung der Problematik in angren-zende Bezirke erkennbar. Die Polizei habe in dem Teilgebiet des Tiergartens weiterhin Streifen in Uniform und Zivil in Einsatz.

Doch all das reicht nach Ansicht des Mannes nicht aus, der sich vergangenes Jahr mit einem dramatischen Appell an die Öffentlichkeit gewandt hatte. Der Bürgermeister des Bezirks Mitte, Stephan von Dassel (Grüne) sagte der Berliner Morgenpost: "Wir haben das wilde Campen in den letzten Monaten konsequent verhindert, indem wir die Menschen an die Notunterkünfte im Zuge der Kältehilfe verwiesen haben. Das Problem muss aber politisch gelöst werden." Noch immer sei nicht geklärt, wie Berlin mit obdachlosen Bürgern aus EU-Staaten umgehen will. "Ich habe den Eindruck, vor dieser Festlegung drücken sich alle", so von Dassel.

90 Prozent der Überprüften waren polnische Staatsangehörige

Er forderte eine klare Linie: "Entweder ich teile Obdachlosen aus EU-Ländern mit: Ihr habt keine Ansprüche auf Hilfe und Obdach, oder ich schaffe mehrere Tausend neue Schlafplätze." 90 Prozent der im Herbst Überprüften waren laut Ordnungsamt polnische Staatsangehörige. Aus seiner Sicht sollte es eine befristete Hilfe geben. "Sollte nach vier Wochen aber klar sein, dass sie keine Ansprüche haben, müssen sie in ihre Heimat zurückgeschickt werden." Von Dassel plädiert zudem dafür, dass Berlin eine zentrale Stelle wie in München schafft, die Obdachlose registriert.

Die Taskforce hat seiner Einschätzung nach aber durchaus etwas gebracht. "Wir haben uns dabei auf ein einheitliches Vorgehen der Ordnungsämter in den Parks verständigt." Ordnungsamtsmitarbeiter würden künftig die Personalien aufnehmen. Campen sei dort nicht gestattet. Innensenator Geisel habe zugesagt, die Polizei wolle künftig illegale Obdachlosencamps in den Parks räumen.

