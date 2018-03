Wenn der Nachbar zu nahe kommt: 100 Ferienwohnungen geplant

Peter Schink sowie Nacbarin Verena Lakner mit Sohn Janne wohnen in der Brunnenstraße in Mitte und fürchten den Neubau eines Hotels in ihrer Nachbarschaft

Berlin kämpft gegen Ferienwohnungen, schafft aber mit der Genehmigung sogenannter Boardinghouses Wohnverhältnisse auch für kurzfristige Vermietungen. Bei Anwohnern stößt das auf Kritik. Vor allem, wenn sie wie an der Brunnenstraße in Mitte im großen Stil mit fast 100 Appartements genehmigt werden und so neue Ferienwohnungen geschaffen werden – mithilfe des Baurechts. Die Bewohner fürchten Lärm, nächtliche Partys und dass das soziale Miteinander verloren geht.

Dort, wo Peter Schink und Verena Lakner mit ihren Familien wohnen, an der Brunnenstraße 194, gibt es noch nicht einmal Straßenbäume. Umso wichtiger ist ihnen, dass es hinter den Vorderhäusern ruhig bleibt. Doch ein geplanter fünfgeschossiger Neubau im Hof des Nachbargrundstücks und auch der dortige momentane Umbau der alten Quergebäude macht ihnen Sorgen. Schon länger beobachten sie, dass von den Bewohnern des Vorderhauses und Seitenflügels mehr Lärm als normal ausgeht. "Die früheren Mieter dort sind ausgezogen, die Mietverhältnisse wurden umgewandelt für Touristen. Wir nennen es das Partyhaus. Besonders im Sommer liegen im Garten Schnapsflaschen. Und laut ist es auch oft", berichten Schink und Lakner.

"Das ist mit unserem Wohnen nicht verträglich"

Auf ihrem Areal, der Hausnummer 194, habe sich die Eigentümergesellschaft darauf verständigt, dass an Touristen nicht vermietet werden soll. Mit den Plänen auf dem Nachbargrundstück, der Brunnenstraße 192/193 befürchten sie nun, dass der Eigentümer das ganze Grundstück inklusive Neubau künftig nur mit solchen Mietverhältnissen auf Zeit betreiben will. "Das ist mit unserem Wohnen nicht verträglich", sagt ein 66-jähriger Mieter. "Da könnte Politik mal steuern, doch sie tut es nicht. Dabei wäre es nötig, dass bei dem ohnehin schon flirrenden Milieu mit vielen Hotels hier am Rosenthaler Platz Stabilität in die sozialen Verhältnisse gebracht würde."

Dabei ist es politisches Ziel in Berlin, Ferienwohnungen per Gesetz zu bekämpfen. Die Senatsverwaltung hatte kürzlich mitgeteilt, dass von den einstmals mehr als 6000 offiziellen Ferienwohnungen nur noch rund 400 übrig seien. Aber, so die Kritik der Nachbarn, der Bezirk Mitte fördere schließlich diese Form des kurzzeitigen Wohnens durch Baugenehmigungen.

Mittes Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD) sieht das allerdings anders. Die Zielsetzung des Bebauungsplans, dort ein Mischgebiet zu sichern, sei richtig. "Dabei ist es von Bedeutung, dass das Wohnen im Bestand vor Umwandlung durch die Zweckentfremdungsverbotsverordnung geschützt ist", teilte er auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Für die Kontrolle ist seine Kollegin im Bezirksamt, Stadträtin Sandra Obermeyer (parteilos, für Linke), zuständig. Wie es aus ihrem Büro hieß, sei die Zweckentfremdung von Wohnraum nicht nur für den Neubau und die früheren Bürogebäude nicht anwendbar, sondern auch für das Vorderhaus. Es sei als Boardinghouse genehmigt. Es bestehe keine Veranlassung, dagegen vorzugehen, so ein Sprecher.

In den zwei Quergebäuden und dem Seitenflügel auf dem Grundstück Brunnenstraße 192/193 haben noch die Handwerker zu tun. Mit der Genehmigung des Bauamtes vom Mai 2017 entsteht dort ein sogenanntes Boardinghouse für gewerbliches, auch kurzzeitiges Wohnen. Da dort zuvor eine Büronutzung war, sei das dort erlaubt, hieß es aus dem Büro des Stadtentwicklungsstadtrats in Mitte. Das gemeinsame Vorderhaus für das Grundstück stammt aus dem Jahr 2004. Mit sechs kleinen Apartments je Geschoss. Erlaubt für Boardinghousewohnen, Mieterwechsel zwei- bis dreimal im Jahr seien möglich, der Eigentümer sei bemüht, langfristige Mietverträge abzuschließen. Den Neubau im hinteren Hofbereich des Grundstücks hat das Bauamt im Oktober 2017 genehmigt. Dort dürfen 18 weitere "Serviced Apartments" (möblierte Apartments mit Service-Leistungen) gebaut werden. Das Vorhaben sei planungsrechtlich zulässig und stehe nicht im Widerspruch zum Bebauungsplan, der in Arbeit sei und mit dem ein Mischgebiet gesichert werden solle.

Ursprünglich war dort ein Spielplatz geplant

Für die Nachbarn ein Unding. Der geplante Neubau sei viel zu hoch, außerdem zu dicht an ihren Häusern. Außerdem sei dort eigentlich ein Spielplatz geplant gewesen, und die Feuerwehr werde dann im Ernstfall auch Probleme haben, an die Häuser heranzukommen. Die Eigentümergemeinschaft hat deshalb Widerspruch eingelegt.

René Gerdom, Geschäftsführer der Eigentümergesellschaft "Dr. Rüger Holding GmbH & Co KG" aus Köln, sagte, dass ein Großteil der Wohnungen im Vorderhaus der Brunnenstraße 192/193 dauerhaft vermietet sei: "Im Vorderhaus bleibt Wohnen, möbliert, aber nichts Kurzfristiges." Es sei dort keine Wohnung weniger als drei Monate vermietet worden. Dass die Inserate in Vermietungsportalen zunächst Wohnen ab einem Monat anboten, sei ein Fehler gewesen, den er unverzüglich korrigiert habe. Die möblierte Vermietung sei erst im Januar begonnen worden. "Wir haben die Baugenehmigung für den Neubau im Innenhof und für die ehemaligen Bürogebäude für Serviced Apartments, Boardinghouse mit Schwerpunkt Wohnen", so René Gerdom. In diesem Fall seien die Service-Leistungen für die möblierten Apartments Reinigung und Wäscheservice. Die Vermietung solle dort ab zwei Monaten angeboten werden, obwohl auch kürzere Zeiten möglich seien.

Der Anwalt der Eigentümergemeinschaft der Nachbarhäuser auf dem Grundstück Brunnenstraße 194 schreibt im Widerspruch gegen die Baugenehmigung, das Vorhaben verstoße gegen geltendes Planungsrecht. Abstandsflächen würden nicht eingehalten. Das Gebot der Rücksichtnahme auf nachbarschaftliche Belange werde verletzt. Über den Widerspruch der Anwohner entscheidet nicht das Bauamt des Bezirks Mitte, sondern die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, der Senatorin Katrin Lompscher (Linke) vorsteht.