Mitte bekommt eine Villa für wohnungslose Frauen

Es soll ein Zeichen an die Gesellschaft sein: Ausgerechnet in einem der teuersten Bereiche von Mitte, an der Tieckstraße, entsteht zwischen Designer-Neubauten und edel sanierten Gründerzeithäusern ein Zentrum für wohnungslose Frauen. Das Gebäude, das ehemalige Gemeindehaus der einstigen evangelischen Golgathagemeinde von Mitte, stand nach der Zusammenlegung mehrerer Gemeinden etliche Jahre leer. Dann bekam die Koepjohann'sche Stiftung den Zuschlag, das Haus in Erbpacht zu übernehmen und umzubauen. Investiert werden 2,9 Millionen Euro.

Das Problem betrifft mehr Menschen, als viele meinen

Ende des Jahres soll das Haus fertig sein – zum Richtfest am gestrigen Freitag kamen auch viele Gemeindemitglieder, um sich zu informieren. "Wir wollen mit dem Projekt zeigen, dass Wohnungslosigkeit viel mehr Menschen betrifft, als viele meinen", sagte Heidrun Lüdtke, Geschäftsführerin der Stiftung. "Es geht nicht nur um den typischen Obdachlosen von der Parkbank, sondern betrifft zunehmend auch die Mitte Gesellschaft." Besonders schwer hätten es obdachlose Frauen und Familien. Rund 30.000 Menschen sind in Berlin wohnungslos, schätzen Wohlfahrtsverbände. Der größte Teil lebt jedoch nicht auf der Straße, sondern kommt kurz- oder auch längerfristig in sozialen Einrichtungen unter.

Auch an der Tieckstraße gibt es bereits eine Notunterkunft für Frauen in Trägerschaft der Gebewo. Das neue Angebot im ehemaligen Gemeindehaus gehe jedoch weit darüber hinaus, kündigte Evelyn Gülzow an, Geschäftsführerin des Diakonisches Werks Berlin-Stadtmitte, die das Zentrum betreiben wird. In den ehemaligen Pfarrerwohnungen im ersten und zweiten Stock sollen Frauen in betreuten Einzelwohnungen sowie in betreuten Gemeinschaftswohnungen unterkommen können. Im Souterrain ist ein Tagescafé mit Beratungszentrum geplant. "Gemeinsam mit den Betroffenen sollen Wege zurück in eine geregelte Tagesstruktur und ins Leben gesucht werden", sagte Evelyn Gülzow am Freitag. Ein immer größeres Pro-blem sei allerdings, für die Betroffenen wieder eine bezahlbare Wohnung auf dem regulären Wohnungsmarkt zu finden.

Das denkmalgeschützte Gebäude, in das die Frauen einziehen sollen, hat eine lange Geschichte. Erbaut um 1870 als dreigeschossige Villa mit Stuck und Barockbogen über der Torfahrt, wurde es von der evangelischen Golgatha-Gemeinde mehr als 100 Jahre als Gemeindehaus genutzt. Ein Verkauf an private Investoren kam für die Kirche nicht infrage. Die Koepjohann'sche Stiftung, gegründet 1792, ist eine der ältesten Stiftungen Berlins. Grundstock sind die in der Spandauer Vorstadt gelegenen Immobilien, Zweck der Stiftung ist die Versorgung von "Witwen und Waisen der Spandauer Vorstadt", wo der Stifter, ein Schiffbaumeister, damals lebte. Die Stiftung finanziert sowohl eigene Einrichtungen als auch soziale Einrichtungen im Stiftungsgebiet, die sich für Frauen, Kinder, Jugendliche und Senioren einsetzen.