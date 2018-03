Riesenplakat: Bezirk Mitte muss Frist abwarten

Das Unternehmen will die Werbeanlage am Funktionsgebäude der Komischen Oper nach dem 20. März entfernen.

Berlin. Noch hängt das Riesenplakat am Giebel des Büro- und Werkstattgebäudes der Komischen Oper Unter den Linden Ecke Glinkastraße. Eigentlich hatte Mittes Stadtentwicklungsstadtrat Ephraim Gothe (SPD) angekündigt, nur einige Tage warten zu wollen, bis es abgehängt wird. Das war am 1. März. Auf Nachfrage erläuterte er jetzt, wann die Firma es entfernen will.

Folgender rechtlicher Hintergrund müsse beachtet werden: In der Beseitigungsanordnung heiße es, dass das Riesenposter binnen vier Wochen nach der Unanfechtbarkeit der Anordnung zu entfernen sei. "Diese Frist begann mit dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom 20. Februar zu laufen und endet am 20. März", so Gothe. Ein anwaltliches Schreiben des Unternehmens vom 2. März habe angekündigt, dass das Plakat nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit entfernt werde, so Gothe.

Die Unanfechtbarkeit ist Voraussetzung, dass die Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses eintritt, sie ist auch Voraussetzung für eine Vollstreckung – wenn der Bezirk das Poster auf Kosten der Firma entfernen lassen müsste.

Wie berichtet, hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) beschlossen, dass das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin von vor rund zweieinhalb Jahren Bestand hat und die Werbeanlage entfernt werden muss. Fast zehn Jahre dauerte der Rechtsstreit. Widersprüche, Gebührenbescheide, Klagen, Urteil – mit dem Beschluss des OVG ist damit jetzt Schluss. Die Entscheidung ist unanfechtbar, eine Berufung nicht möglich, so die Richter.

Der Bezirk sei immer davon ausgegangen, dass im historischen Zentrum Berlins Werbeplakate dieser Art nichts zu suchen hätten, sagte Gothe. Dass dennoch so lange dort geworben werden konnte, sei bedauerlich. Eine Baugestaltungsverordnung definiere die Regeln für das Erscheinungsbild Unter den Linden. Der Straßenzug zwischen Pariser Platz bis zum Humboldt Forum werde von Werbepostern freigehalten. Einzige "unerfreuliche Ausnahme" sei der Info-Pavillon des Humboldt Forums. Dass die Komische Oper Nutznießer der Einnahmen war, ist laut Gothe "ein Stück weit in Zeiten knapper Kassen zu verstehen".

Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) findet hingegen, dass sich gerade ein Landesbetrieb wie die Komische Oper an ein Werbeverbot in der historischen Mitte Berlins halten sollte. Nach Angaben des Unternehmens, das die Fremdwerbung am Giebel des Funktionsgebäudes der Bühne anbringt, erzielte die Komische Oper daraus Einnahmen, die in ihrem Budget fest eingeplant waren.

