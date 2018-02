Streit um Elektroschiffe am Berliner Humboldthafen

Am Humboldthafen in Mitte wollen in Zukunft Elektroschiffe anlegen. Doch die traditionellen Anbieter haben etwas dagegen.

Berlin. Der Tourismus ist für Berlin ein einträgliches Geschäft. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Übernachtungen auf mehr als 30 Millionen pro Jahr verdoppelt. Und der Kampf um jeden Besucher wird nicht nur zwischen Hotels, Restaurants und Touristenführern ausgetragen, sondern auch auf dem Wasser.

Wie, das zeigt der aktuelle Streit um den Humboldthafen. Dort, neben dem Hauptbahnhof, will eine Gruppe von Unternehmern die Touristenschifffahrt auf Spree und Landwehrkanal revolutionieren. Sie planen, Fahrten mit Elektroschiffen anzubieten. Dafür brauchen sie einen eigenen Anleger mit der entsprechenden Ladeinfrastruktur, um die Touristen ohne Abgase und Lärm entlang der Sehenswürdigkeiten schippern zu können. Für sie ist klar: Das Konzept hat Zukunft. Denn bislang werden die Fahrten nur von Reedereien angeboten, deren Schiffe mit Dieselmotoren angetrieben werden – meist ohne Partikelfilter. Für die ohnehin schon schwer belastete Berliner Luft ist die im Durchschnitt bereits 50 Jahre alte Diesel-Flotte eine Zumutung. Außerdem würden viele Gäste nach Jahren des Party- und Massentourismus zunehmend Wert auf Qualität legen, sind die Unternehmer überzeugt.

Traditionelle Anbieter wollen keine neuen Wettbewerber

Doch die Hoffnung auf eine eigene Anlegestelle am Humboldthafen droht zu platzen. Denn der Berliner Reederverband und der Marktführer im Berliner Fahrgastschifffahrtsgewerbe, die Reederei "Kreis und Stern", haben ebenfalls einen Antrag für den Bau eines Anlegers gestellt. Und zwar früher. "Mit der Argumentation, dass wir zu spät kamen, wird unser Antrag nicht einmal bearbeitet", klagt nun Luis Lindner vom Anbieter "Schöne Schiffe". Er und seine Mitstreiter fühlen sich benachteiligt. Ausgerechnet in einer Stadt, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Luftqualität zu verbessern, werde Elektroschiffen nicht entgegengekommen. "Fast alle der rund 100 Fahrgastschiffe fahren mit vollständig ungeklärten Abgasen durch den schützenswerten Naherholungsbereich in Mitte", so Lindner. Und das, obwohl die Installation von Dieselpartikelfiltern vom Senat mit bis zu 50 Prozent gefördert werde. Dazu kommt: Auf den Flächen rund um den Humboldthafen werden zurzeit Wohnungen gebaut. Wer sich dort eine Wohnung leisten könne, würde wahrscheinlich auch nicht davor zurückschrecken, wegen der Diesel-Abgase vor Gericht zu ziehen, vermutet Lindner.

In der Verkehrsverwaltung des Senats verweist man darauf, dass der geplante Anleger am Humboldthafen für jedermann zur Verfügung stehe. Wer Mitglied im Reederverband sei, könne dort einen Anlegeplatz beantragen. Das sei formlos und ohne Probleme möglich, sagt Sprecher Matthias Tang. Natürlich müsse man dem Antrag, der zuerst gestellt worden sei, Vorrang gewähren. Auch sei eine Anlegestelle mit Gastronomie und Werft, so wie von den Elektro-Anbietern ursprünglich vorgesehen, aus Platzgründen nicht machbar. Dennoch will die Verwaltung nicht ausschließen, dass die Elektroschiffe am Humboldthafen künftig Station machen. "Wir wollen der Elektroschifffahrt keine Steine in den Weg legen", sagt Tang. Ein Gespräch mit Umweltstaatssekretär Stefan Tidow diese Woche soll für mehr Klarheit sorgen.

Lindner ist dennoch skeptisch. "In der Branche sind keine weiteren Wettbewerber erwünscht", sagt er. Insbesondere solche, die öffentlich auch noch Stellung gegen fossile Brennstoffe beziehe. Als einzige Lösung bliebe für Lindner und Co., Stand heute, sich bei den traditionellen Reedern einzumieten. Denen gehören auch alle anderen Anlegestellen entlang der beliebten Wasser-Routen. Laut Lindner verlangen sie pro Halt eine Anlegegebühr von 100 Euro. Über die Saison würden so insgesamt 400.000 Euro zusammenkommen – zu viel. Man plane nun die Gründung eines eigenen Verbandes, so Lindner.

90 Prozent weniger Dieselemissionen bis 2030

Tatsächlich ist eigentlich schwer vorstellbar, dass der Senat Unternehmern wie Lindner nicht entgegenkommen wird. Denn die "Diesel-Stinker" auf den Berliner Wasserstraßen sind der rot-rot-grünen Landesregierung ein Dorn im Auge. Per Bundesratsinitiativen will die Koalition schadstoffarme Antriebe sowie die Aus- oder Nachrüstung der Dieselschiffsmotoren mit Rußpartikelfiltern durchsetzen. Dafür müsste es Kommunen künftig erlaubt sein, Binnenschiffe einschließlich der Ausflugsdampfer in ihre Regelungen für Umweltzonen einbeziehen zu dürfen.

In einem jüngst im Abgeordnetenhaus diskutierten Antrag von Rot-Rot-Grün heißt es sogar, dass eine Nutzung innerstädtischer Häfen durch Elektro-Anleger anzustreben sei. "Wenn Elek­tro-Anbieter vom Markt ferngehalten werden, wäre das ein Skandal", sagt Daniel Buchholz, umweltpolitischer Sprecher der SPD. Denn Diesel-Schiffsverkehr gilt als wesentlicher Verursacher von Stickoxid- und Feinstaubemissionen. Immer wieder werden Klagen von Anwohnern großer Wasserstraßen und Spaziergängern laut, die unter dem Geruch der Diesel-Abgase und dem Ruß-Ausstoß in Ufernähe leiden, zuletzt in Mitte und am Spandauer Lindenufer. Die Emissionen gelten als gesundheitsgefährdend und sorgen bei den Anwohnern, insbesondere an Häfen und Liegeplätzen, für Kopfschmerzen und beeinträchtigen die Lebensqualität.

