Weniger Diebstahl, aber mehr Gewalt auf dem Alex

Die Gewaltkriminalität am Alexanderplatz konnte auch im vergangenen Jahr nicht zurückgedrängt werden. Wie Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss mitteilte, zählte die Polizei auf dem Platz im vergangenen Jahr 110 Körperverletzungen. 2016 waren es 84 gewesen. Die Zahl der Raubtaten stieg von 47 in 2016 auf 57 im vergangenen Jahr.

Geisel betonte, jede Körperverletzung sei eine zuviel. Den Alexanderplatz würden aber täglich 300.000 Menschen passieren. "Vor dem Hintergrund der täglichen Frequenz ist es nicht so, dass wir den Alexanderplatz verloren hätten." Die Zahl der Taschendiebstähle habe sich dort von 1669 im Jahr 2016 auf 880 in 2017 halbiert.

Innenverwaltung und Polizei hätten auf die Situation am Alexanderplatz reagiert. Der örtliche Polizeiabschnitt habe ab Februar 2016 zusätzliche Mitarbeiter erhalten. Die vor einem knappen Monat eröffnete neue Polizeiwache auf dem Alexanderplatz sei rund um die Uhr besetzt und werde von der Bevölkerung gut angenommen. Die Beamten würden ihre Klientel nun besser kennen. Das erleichtere die Identifizierung und Festnahme von Tätern.

Gemeinsame Streifen mit Ordnungsamt, BVG und Deutscher Bahn

Die Alex-Wache allein bewirke aber noch keine Verbesserung, sagte Geisel. Nötig seien sowohl präventive als auch repressive Maßnahmen. Allein von Juni bis November 2017 habe es 64 Einsätze mit unterschiedlichen Schwerpunkten gegeben. Am 1. November 2017 habe zudem die neue Ermittlungsgruppe "Alex" ihre Arbeit aufgenommen, um "täterorientierte Ermittlungen" vorantreiben zu können. Es gebe gemeinsame Streifen mit Ordnungsamt, BVG und Sicherheitsdiensten der Deutschen Bahn.

Im laufenden Jahr soll die Sicherheit am Alexanderplatz durch bauliche Veränderungen erhöht werden. Unter der Unterführung der Bahnstrecke soll die Beleuchtung verbessert werden, auch die Grünanlagen sollen besser gepflegt werden, sagte Geisel. Das Bezirksamt Mitte kümmere sich um Jugendliche am Roten Rathaus. "Ein, zwei Jahre intensiver Arbeit wird es aber brauchen, um die Situation zu verändern", sagte Geisel. Der kürzlich eingesetzte mobile Videowagen auf dem Alexanderplatz habe zu einer Verdrängung von Straftaten geführt. Die Probephase laufe noch bis März. "Nach meiner Überzeugung läuft der Einsatz bisher positiv", sagte Geisel.

Geisel warnt vor Angst-Szenarien

Die Debatte im Innenausschuss war unter dem Titel "Erodierende Sicherheit auf dem Alexanderplatz – Verhältnisse wie auf der Kölner Domplatte in der Mitte Berlins" von der AfD auf die Tagesordnung gesetzt worden – offenbar in Anspielung auf die dortigen massenhaften sexuellen Belästigungen durch Flüchtlinge zum Jahreswechsel 2016/17. Geisel kritisierte den Titel. "Ich warne davor, solche Angst-Szenarien hier in der Stadt aufzumachen, weil sie der Realität nicht entsprechen", sagte der Innensenator. Auf dem Alexanderplatz habe die Polizei in der Silvesternacht lediglich zwei Delikte mit einem Bezug zu sexueller Belästigung erfasst. In einem Fall habe es eine Beleidigung zwischen zwei männlichen Afghanen auf einer City-Toilette gegeben, außerdem eine sexuelle Beleidigung einer deutschen Heranwachsenden durch einen heranwachsenden Eritreer.