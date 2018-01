80.000 Pendler müssen auf der U5 umsteigen

"Wo geht's denn hier zur U5?" Dies dürfte am Montag im U-Bahnhof Alexanderstraße in Mitte die wohl am häufigsten gestellten Frage gewesen sein. Eigentlich ganz einfach: Vom Zwischengeschoss des Bahnhofs aus die Treppe hinunter. Doch die Abgänge zum U5-Bahnsteig sind mit Scherengittern versperrt. Die Antwort von Fahrgastbetreuer Detlef Gotthard an die Fragesteller lautet daher: "Immer den gelben Fußtapsen nach." Und diese führen dann quer durch den Bahnhof und am nördlichen Ausgang hinauf ans Tageslicht. Von der Alexanderstraße aus geht es dann mit dem Bus statt mit der Bahn weiter in Richtung Strausberger Platz.

Seit Montagmorgen lassen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) unterhalb des Alexanderplatzes und der Karl-Marx-Allee Gleise, Weichen und Signale erneuern, weshalb der Zugverkehr auf der wichtigen Pendlerlinie bis einschließlich 8. April zwischen Alexanderplatz und Strausberger Platz komplett eingestellt ist. Zwischen Strausberger Platz und Frankfurter Tor sowie Frankfurter Tor und Frankfurter Allee fahren zwar Züge, aber nur im Pendelverkehr und nur alle zehn Minuten. Üblich ist auf der Linie ein Fünf-Minuten-Takt.

Drei Monate lang müssen sich die rund 80.000 U-Bahn-Nutzer nun einen anderen Fahrweg suchen. Zumindest am Montag standen an den von der Sperrung betroffenen U-Bahnhöfen zahlreiche Fahrgastbetreuer in BVG-gelben Westen für sie bereit. Die konkrete Hilfestellung konnte dabei ganz unterschiedlich ausfallen. "Wer nur bis zum Strausberger Platz will, der sollte ab Alex mit dem Ersatzbus fahren. Wer aber bis zur Frankfurter Allee oder weiter nach Osten will, der sollte besser die S-Bahn nehmen", empfiehlt etwa Fahrgastbetreuer Gottwald.

"Im Großen und Ganzen" sei der Ersatzverkehr gut angelaufen, sagte BVG-Sprecherin Petra Reetz. Die längste staubedingte Verspätung der Ersatzbusse habe zehn Minuten betragen. Ohnehin scheint ein Großteil der Fahrgäste die Hinweise der BVG befolgt zu haben, frühzeitig auf die S-Bahn auszuweichen. Mit gut 80.000 Fahrgästen am Tag zählt die U5 zu den wichtigsten Linien im Berliner U-Bahn-Netz. Genutzt wird sie vor allem von Pendlern, die von den großen Wohngebieten im Osten der Stadt zur Arbeit in die City fahren. Sie können unter anderem an den Stationen Wuhletal, Lichtenberg oder Frankfurter Allee auf die S-Bahn umsteigen. Was allerdings zur Folge hatte, dass die ohnehin gut gefüllten Züge der Linien S5 und S7 noch voller als sonst waren.

Unter anderem mit dem Einbau zusätzlicher Weichen will die BVG auf der U5 künftig flexibler auf Störungen reagieren. Zum anderen werden weitere Vorbereitungen für die geplante Verlängerung der Linie bis zum Hauptbahnhof getroffen. Die Neubaustrecke zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor wird nach derzeitigem Stand allerdings erst Ende 2020 in Betrieb gehen.